Beca Rita Cetina 2026: ¿Es obligatorio acudir a las asambleas informativas?

El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que seguirán las asambleas informativas sobre el programa social para registrar a nuevos estudiantes.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– Este 2026 continúa la ampliación de la Beca Rita Cetina para estudiantes de Educación Básica, la cuál ya apoya a las familias de los alumnos inscritos en secundarias públicas con mil 900 pesos bimestrales y 700 más por otro hijo registrado.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, este año el beneficio también llegará para estudiantes de primaria mediante un pago único anual de 2 mil 500 pesos, con el objetivo de facilitar el acceso a uniformes y útiles escolares a los alumnos de escuelas públicas.

Cómo parte del proceso de expansión de la Beca Rita Cetina, la SEP encabezará asambleas informativas con los padres de familia a partir de este lunes 9 de febrero, aquí te contamos los detalles sobre estas reuniones y su importancia en el proceso de registro.

¿Qué son las asambleas informativas de la Beca Rita Cetina?

Las asambleas informativas son reuniones organizadas por la SEP en las instalaciones de las primarias públicas de todo el país donde se explica a los padres de familia y tutores el funcionamiento del programa, los montos de apoyo y los pasos específicos para completar el registro digital.

Aunque la asistencia a las asambleas no es obligatoria para acceder al programa ya que el registro se realiza de manera independiente a través de la plataforma oficial en línea. Durante estas reuniones se anuncian fechas específicas para cada plantel y se brindan orientaciones sobre casos especiales, además de responder tus dudas de forma presencial.

Es importante recordar que estas asambleas se programan escuela por escuela de forma escalonada. El personal de la beca se coordina con la dirección de cada secundaria para citar a los tutores en horarios específicos, por lo que te recomendamos estar atento a los avisos en la puerta del plantel de tu hijo o en los grupos de comunicación de la escuela.

“Ya arrancaron las asambleas informativas en todas las primarias del país (...) esta beca representa el reto más grande que tenemos en becas, el de incorporar a más de 8 millones de alumnos al programa para que sean becarios”, explicó el secretario de educación, Mario Delgado en conferencia de prensa.

¿Cuándo comienza el proceso de registro?

De acuerdo con información de la plataforma Programas para el Bienestar, el registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria comenzará entre la última semana de febrero y las primeras de marzo.

Este proceso se realiza únicamente por la plataforma del programa (Clic aquí).

Al acceder en las fechas de registro, la plataforma te solicitará subir los siguientes documentos en formato PDF:

Del estudiante: CURP (certificada y reciente).

Del tutor: Identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y un correo electrónico activo.

Cuenta Llave MX: Es altamente recomendable que ya tengas creada tu cuenta de Llave MX, ya que será el medio de acceso para el sistema de registro.

Recuerda que a diferencia de secundaria (donde el pago es bimestral), para los nuevos ingresos de primaria en 2026 se ha anunciado un apoyo de $2,500 pesos anuales, el cual se entregará tras la validación de los datos.