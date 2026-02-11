La Presidenta advierte campañas de mentiras de grupos de derecha, externos e internos

Sheinbaum aseguró que en México no hay censura y que cualquier persona puede criticar al Gobierno, pero que, cuando son mentiras, corresponde aclararlas públicamente.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió este miércoles que existen campañas de desinformación impulsadas por grupos de derecha, tanto nacionales como extranjeros, que difunden información sin sustento con el objetivo de denostar al Gobierno mexicano y posicionar narrativas negativas.

Al ser cuestionada sobre la visita a México de Rosa María Payá, activista anticastrista e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mandataria federal señaló que revisará el caso en específico, pues hasta ahora no tenía información adicional más allá de lo publicado en medios.

“No tengo información, la única información fue lo que leí hoy en La Jornada, no conocía del tema y en la mañana cuando vi la nota, pregunté a la Cancillería y estarán por enviarme la nota”, expresó.

De acuerdo con lo informado por el periódico nacional La Jornada, Payá ha realizado en meses recientes visitas de carácter no institucional a México para reunirse con sectores de la derecha local, sin que exista constancia de que buscara reunirse con autoridades mexicanas o que contara con una misión oficial en el país por parte de la CIDH.

La Presidenta aclaró que quienes integran la Comisión Interamericana tienen un papel específico que cumplir: atender quejas y revisar casos vinculados a derechos humanos.

“Tiene un papel que desarrollar, que es los derechos humanos, a partir de una queja. Esa es su función”, afirmó.

Añadió que, en caso de acudir en representación del organismo, las actividades deben limitarse al mandato institucional y no a acciones de carácter político: “No deberían. Si vienen a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues no deberían militar, solamente revisar de acuerdo a quejas en los casos”, puntualizó.

Sheinbaum defiende libertad de expresión

La titular del Poder Ejecutivo rechazó que su Gobierno promueva censura y sostuvo que en el país existe libertad plena para cuestionar y criticar.

“No censuramos a nadie, a nadie. Debatimos, sí, pero aquí no se censura. Es un país de absoluta libertad, completa libertad. Quien opine contra el Gobierno tiene derecho a hacerlo”, declaró.

No obstante, advirtió que cuando se difunden afirmaciones falsas, corresponde al gobierno aclararlas públicamente: “Si dicen mentiras, pues para poder aclarar las mentiras que se están diciendo”.

En su postura, señaló que hay "muchas organizaciones de derecha que se organizan para denostar, esencialmente, al gobierno de diferentes maneras" y recordó una frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador: “Lo que no mancha, tizna”, al señalar que la repetición constante de información falsa puede generar confusión en la opinión pública.

“Se la pasan diciendo mentiras, mentiras, mentiras, a ver si en alguien se queda”, dijo.

Finalmente, reiteró que la estrategia de su administración frente a lo que considera campañas de desinformación será continuar informando y debatiendo: “Lo que nos corresponde es informar, informar, informar. Libertad de expresión, pero que se pueda decir realmente cada cosa en su lugar”.

Visitas no oficiales de Payá a México

La declaración se produce después de que La Jornada documentó que Payá, integrante de la CIDH, realizó en meses recientes visitas no institucionales a México para reunirse con sectores de la derecha, sin que exista registro de agenda oficial con autoridades mexicanas ni comunicados de la comisión sobre una misión formal en el país.

Uno de esos viajes ocurrió el 22 de enero, cuando participó en el foro Cuba y América Latina, seis décadas de autoritarismo, organizado por la Universidad de la Libertad, fundada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien días antes había presentado una denuncia ante la CIDH contra el Estado mexicano.

De acuerdo con el reportaje, tampoco hay claridad sobre si Payá ingresó al país en calidad de comisionada, con inmunidades diplomáticas, o como particular.