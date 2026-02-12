EU tiene que dar explicación oficial sobre cierre del espacio aéreo en El Paso: CSP

La mandataria federal negó que desde territorio mexicano se haya generado alguna afectación aérea en Texas.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró este jueves que México no causó ninguna afectación al espacio aéreo en El Paso, Texas, luego que se asegurara que la presencia de drones de cárteles mexicanos ocasionó la suspensión de vuelos desde Estados Unidos (EU).

La mandataria federal sostuvo que se puede tener certeza de que el incidente no se originó en territorio mexicano y señaló que corresponde al gobierno estadounidense explicar oficialmente lo ocurrido.

"Como lo dije ayer, no hubo nada desde México, se puede tener esa certeza y, en todo caso, ellos tienen que dar la explicación oficial porque ni siquiera mencionan México”, dijo en su conferencia matutina.

Indicó que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México solicitó información sobre el caso; sin embargo, hasta el momento no se ha recibido una respuesta formal con mayores detalles.

“Hasta ahora no hay una información oficial, hubo comunicación de la Fiscal en el momento y un comunicado de transporte”, dijo.

Drones de cártel provocan cierre aéreo en El Paso: EU

La mañana del miércoles, el Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que la suspensión de vuelos se debió al uso drones por parte de un cártel.

A través de un mensaje oficial, el funcionario señaló que la Administración Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Defensa actuaron de inmediato para atender la situación.

"La FAA y el DOW actuaron con rapidez para abordar una incursión de drones de un cártel. La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región. Se han levantado las restricciones y los vuelos se están reanudando con normalidad".

The FAA and DOW acted swiftly to address a cartel drone incursion. The threat has been neutralized, and there is no danger to commercial travel in the region. The restrictions have been lifted and normal flights are resuming. https://t.co/xQA1cMy7l0 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) February 11, 2026

Hasta ahora, autoridades estadounidenses no han detallado el origen de los dispositivos ni si estos cruzaron desde territorio mexicano.

Suspenden vuelos en El Paso por seguridad

Por la mañana, las autoridades estadounidenses ordenaron la suspensión de operaciones aéreas en El Paso por "motivos especiales de seguridad".

La medida se aplicó de forma preventiva y se mantuvo durante varias horas, lo que obligó a retrasos y ajustes en itinerarios. Más tarde, las restricciones fueron levantadas y las operaciones se reanudaron con normalidad, según informó el Departamento de Transporte.