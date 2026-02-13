Ebrard anuncia acuerdo comercial con UE para reducir riesgos por aranceles de Trump

El funcionario subrayó que el 85 por ciento de las exportaciones se dirigen a la nación vecina del norte, por lo que se busca ampliar vínculos con América Latina y Asia.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció el jueves un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) que forma parte de la estrategia del Plan México impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo de esta medida es reducir los impactos por las medidas proteccionistas impuestos por el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el Presidente Donald Trump.

En la emisión semanal del podcast del partido Morena, Ebrard Casaubón subrayó que el 85 por ciento de las exportaciones de México se dirigen a Estados Unidos, por lo que el Gobierno busca ampliar sus vínculos comerciales con países de América Latina y Asia.

"Tenemos que exportar más y no sólo en Estados Unidos 85 por ciento, tenemos ya un acuerdo con la UE y que entrará en vigor este año, con Brasil y Argentina. Ayer me reuní con la India, trabajamos en un acuerdo comercial preferente", informó el Secretario.

En vísperas de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Secretario de Economía recordó que los cuatro ejes del Plan México son: reducir importaciones, aumentar exportaciones, diversificar mercados y aumentar el contenido naciones.

Ebrard destaca el manejo de la economía en México

A la par, Marcelo Ebrard destacó el manejo de la economía por parte del Gobierno de México ante las críticas de la oposición en este sentido. Cuestionado sobre este punto por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, el funcionario enfatizó los resultados en temas de inversión extranjera y en cuanto al hecho de que México ocupa el primer lugar en exportaciones hacia Estados Unidos.

“La única forma en que podrían crecer los opositores es que vaya mal el tratado T-MEC, lo dicen en muchos foros, pero la realidad es que tenemos el arancel más bajo, somos el número uno en exportaciones a Estados Unidos ya rebasamos a China y a Canadá también, tenemos inversión extranjera, y se ha tenido inversión extranjera en niveles históricos”, argumentó.

En la conversación, el Secretario recordó que en el último año las exportaciones crecieron 16 por ciento, y reiteró su rechazó a las críticas de los partidos opositores. “No se ha dado ese clima de derrota ni se va a dar, por la estrategia que ha llevado la Presidenta Claudia Sheinbaum", dijo.