Ebrard anuncia acuerdo comercial con UE para reducir riesgos por aranceles de Trump

Redacción/SinEmbargo

13/02/2026 - 3:03 am

Ebrard anunció un acuerdo comercial con la UE.
Marcelo Ebrard explicó que el acuerdo comercial con la UE busca diversificar las opciones de México en este sentido. Foto: Andrea Murcia Monsivais, Cuartoscuro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

México recupera mil 126 concesiones mineras; 713 están en Áreas Naturales Protegidas

Ebrard anuncia "consultas" con EU, Canadá, Japón y la UE sobre minerales críticos

La UE aprueba acuerdo con Mercosur; será la mayor zona de libre comercio del mundo

El funcionario subrayó que el 85 por ciento de las exportaciones se dirigen a la nación vecina del norte, por lo que se busca ampliar vínculos con América Latina y Asia.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció el jueves un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) que forma parte de la estrategia del Plan México impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo de esta medida es reducir los impactos por las medidas proteccionistas impuestos por el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el Presidente Donald Trump.

En la emisión semanal del podcast del partido Morena, Ebrard Casaubón subrayó que el 85 por ciento de las exportaciones de México se dirigen a Estados Unidos, por lo que el Gobierno busca ampliar sus vínculos comerciales con países de América Latina y Asia.

"Tenemos que exportar más y no sólo en Estados Unidos 85 por ciento, tenemos ya un acuerdo con la UE y que entrará en vigor este año, con Brasil y Argentina. Ayer me reuní con la India, trabajamos en un acuerdo comercial preferente", informó el Secretario.

En vísperas de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Secretario de Economía recordó que los cuatro ejes del Plan México son: reducir importaciones, aumentar exportaciones, diversificar mercados y aumentar el contenido naciones.

Ebrard destaca el manejo de la economía en México

A la par, Marcelo Ebrard destacó el manejo de la economía por parte del Gobierno de México ante las críticas de la oposición en este sentido. Cuestionado sobre este punto por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, el funcionario enfatizó los resultados en temas de inversión extranjera y en cuanto al hecho de que México ocupa el primer lugar en exportaciones hacia Estados Unidos.

“La única forma en que podrían crecer los opositores es que vaya mal el tratado T-MEC, lo dicen en muchos foros, pero la realidad es que tenemos el arancel más bajo, somos el número uno en exportaciones a Estados Unidos ya rebasamos a China y a Canadá también, tenemos inversión extranjera, y se ha tenido inversión extranjera en niveles históricos”, argumentó.

En la conversación, el Secretario recordó que en el último año las exportaciones crecieron 16 por ciento, y reiteró su rechazó a las críticas de los partidos opositores. “No se ha dado ese clima de derrota ni se va a dar, por la estrategia que ha llevado la Presidenta Claudia Sheinbaum", dijo.

"Todo aquello  que podamos producir en México hay que hacerlo, a veces no se tiene la escala o los recursos para competir con otros países, pero tenemos que intentarlo, por ejemplo, ahora se hacen 26 por ciento de las autopartes en México en lugar de sólo ensamblarlas. Y por último se debe acelerar la innovación, no es lo mismo que ciencia, es tecnología que se pone en el mercado, como la alerta sísmica, es única en el mundo, es un desarrollo muy importante”, abundó Ebrard.

Explora más en estos temas
Donald Trump Economía Estados Unidos México
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Todos los hombres del Presidente II

"Lo que los libros y las denuncias revelan es un naufragio ético total. La realidad desborda los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Reforma Electoral, ¿perdimos compadre?

"A estas alturas del partido no está del todo claro qué Reforma Electoral quiere la Presidenta".
Por Diego Petersen Farah
Jorge Javier Romero Vadillo

Un reclamo elemental de decencia

"La Universidad enfrenta una decisión que trasciende nombres: preservar la integridad de uno de sus órganos de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Nuevo (des)orden

"Nada bueno vendrá de este desorden. La invasión e intervención sucedida en Venezuela, lo que se busca...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

+ Sección

Galileo

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula
1

Doble Hoy No Circula este viernes 13 de febrero por contingencia ambiental

2

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

3

Julio Scherer dibuja a AMLO como victimista, inepto, manipulable e incluso ignorante

El Gobierno de Zacatecas rechazó un supuesta ataque contra Pepe Aguilar.
4

Zacatecas desmiente ataque contra la familia Aguilar; dice que fue contra policías

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas en las masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
5

El Ejército mexicano confirma que las fábricas militares de EU alimentan masacres acá

El PRIAN va a Washington.
6

El PRIAN va a Washington

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
7

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

8

Una de cada dos Barret .50 vendidas en EU llegan al narco en México, estima reporte

En entrevista con "Los Periodistas", Jesús Ramírez Cuevas afirmó que con la publicación de su libro, Julio Scherer Ibarra intenta generar una guerra de lodo dentro del movimiento de la 4T.
9

ENTREVISTA ¬ Scherer usa narrativas de ultraderecha y de EU contra 4T: Jesús Ramírez

Los casos de Teuchitlán y Tequila son un atisbo, un destello, el barrunto de una violenta tormenta que permite observar el siniestro rostro del narcotráfico.
10

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

Polémicas de Ignacio Mier Velazco
11

DATOS ¬ Terrenos, autos, joyas, rolex y obras de arte… este es el patrimonio de Mier

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
12

¿Quiénes no deben vacunarse contra el Sarampión en 2026 y cuáles son las razones?

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
13

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

La Cámara de Representantes frenó los aranceles de Trump a Canadá.
14

Cámara de Representantes frena aranceles de Trump a Canadá con apoyo de republicanos

15

PARTE 5¬ CIA, DEA y FBI intervinieron en las matanzas del PRI durante 1965-1990: MEH

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Ebrard anunció un acuerdo comercial con la UE.
1

Ebrard anuncia acuerdo comercial con UE para reducir riesgos por aranceles de Trump

La Cámara de Representantes frenó los aranceles de Trump a Canadá.
2

Cámara de Representantes frena aranceles de Trump a Canadá con apoyo de republicanos

En entrevista con "Los Periodistas", Jesús Ramírez Cuevas afirmó que con la publicación de su libro, Julio Scherer Ibarra intenta generar una guerra de lodo dentro del movimiento de la 4T.
3

ENTREVISTA ¬ Scherer usa narrativas de ultraderecha y de EU contra 4T: Jesús Ramírez

El Gobierno de Zacatecas rechazó un supuesta ataque contra Pepe Aguilar.
4

Zacatecas desmiente ataque contra la familia Aguilar; dice que fue contra policías

La Profepa presentó una denuncia penal contra Silvia Villarroel, regidora de Ocotlán, Jalisco, por la posesión ilegal de un mono araña.
5

VIDEO ¬ Regidora de Ocotlán es captada cargando mono araña; Profepa presenta denuncia

Solidaridad con Cuba en la CdMx.
6

Colectivo anuncia campaña de acopio para Cuba en Zócalo de CdMx. ¿Qué puedes llevar?

Polémicas de Ignacio Mier Velazco
7

DATOS ¬ Terrenos, autos, joyas, rolex y obras de arte… este es el patrimonio de Mier

El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) publicó este jueves nuevos indicios del presunto secuestrador de Nancy Guthrie.
8

FBI revela nueva evidencia del caso Nancy Guthrie; eleva recompensa a 100 mil dólares

9

Julio Scherer dibuja a AMLO como victimista, inepto, manipulable e incluso ignorante

Un Juez federal impuso este jueves la prisión preventiva justificada a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz.
10

Javier Duarte todavía no será libre: le dictan prisión preventiva por desvío de 5 mdp

CAMe activa contingencia
11

La CAMe activa contingencia ambiental en el Valle de México. ¿Qué medidas contempla?

Autoridades del Edomex e Hidalgo recuperan planta de la cementera Cruz Azul en Tula
12

La FGJEM recupera planta de Cruz Azul en Tula; hay 33 detenidos y 2 armas aseguradas