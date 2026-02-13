La Cofepris pide a hospitales dejar de usar 19 ventiladores por riesgo a la salud

La autoridad sanitaria advirtió que su uso puede provocar irritación de las vías respiratorias, tos, pitidos al respirar, falta de aire, bronquitis y opresión en el pecho.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó el jueves por daños a la salud ocasionados por el uso de 19 modelos de ventiladores y dispositivos de ventilación no invasiva (uso hospitalario y/o domiciliario baja prescripción).

“No se recomienda el uso de los ventiladores debido al riesgo de inhalación o ingestión de espuma de poliuretano a base de poliéster (PE-PUR) degradada, utilizada para reducir el ruido”, detalló la autoridad sanitaria en un comunicado.

La Cofepris dirigió este llamado a hospitales privados, clínicas privadas, profesionales de la salud, pacientes y a la población general, por lo que se solicitó inmovilizar y segregar los equipos identificados e inventariar los equipos identificados y almacenarlos.

Algunos de los efectos por la inhalación de espuma de poliuretano a base de poliéster están relacionados con problemas respiratorios, tales como irritación de las vías respiratorias, tos, sibilancias (pitidos al respirar), falta de aire, bronquitis y opresión en el pecho.

¿Cuáles son los ventiladores por lo que alertó Cofepris?

En el comunicado, la Cofepris alertó a hospitales y profesionales de la salud por el uso de los siguientes ventiladores:

E30 (Autorización de Uso de Emergencia)

DREAMSTATION ASV

DREAMSTATION ST, AVAPS

C-SERIES ASV

C.SERIES S/T Y AVAPS

OMNILAB ADVANCED+

DREAMSTATION

DREAMSTATION GO

TRILOGY 100

TRILOGY 200

A-SERIES BIPAP A40

A-SERIES BIРАР А30

A-SERIES BIРАР Hybrid А30

Dorma 400

Dorma 500

GarbinPlus, Aeris, LifeVent

REMstar SE Auto

SystemOne ASV4

SystemOne (Q-Series)

En este sentido, la autoridad sanitaria pidió informar a la Dirección Ejecutiva de Dictamen Sanitario de la Comisión de Operación Sanitaria de la Cofepris, mediante escrito libre, sobre los modelos y cantidad de equipos que sean inventariados, incluyendo el nombre del distribuidor.