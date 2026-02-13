La Cofepris pide a hospitales dejar de usar 19 ventiladores por riesgo a la salud

Redacción/SinEmbargo

13/02/2026 - 5:01 am

La Cofepris alertó por el uso de 19 ventiladores.
La Cofepris explicó que el uso de estos ventiladores puede provocar daños en las vías respiratorias. Foto: Rogelio Morales Ponce, Cuartoscuro

La autoridad sanitaria advirtió que su uso puede provocar irritación de las vías respiratorias, tos, pitidos al respirar, falta de aire, bronquitis y opresión en el pecho.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó el jueves por daños a la salud ocasionados por el uso de 19 modelos de ventiladores y dispositivos de ventilación no invasiva (uso hospitalario y/o domiciliario baja prescripción).

“No se recomienda el uso de los ventiladores debido al riesgo de inhalación o ingestión de espuma de poliuretano a base de poliéster (PE-PUR) degradada, utilizada para reducir el ruido”, detalló la autoridad sanitaria en un comunicado.

La Cofepris dirigió este llamado a hospitales privados, clínicas privadas, profesionales de la salud, pacientes y a la población general, por lo que se solicitó inmovilizar y segregar los equipos identificados e inventariar los equipos identificados y almacenarlos.

Algunos de los efectos por la inhalación de espuma de poliuretano a base de poliéster están relacionados con problemas respiratorios, tales como irritación de las vías respiratorias, tos, sibilancias (pitidos al respirar), falta de aire, bronquitis y opresión en el pecho.

¿Cuáles son los ventiladores por lo que alertó Cofepris?

En el comunicado, la Cofepris alertó a hospitales y profesionales de la salud por el uso de los siguientes ventiladores:

  • E30 (Autorización de Uso de Emergencia)

  • DREAMSTATION ASV

  • DREAMSTATION ST, AVAPS

  • C-SERIES ASV

  • C.SERIES S/T Y AVAPS

  • OMNILAB ADVANCED+

  • DREAMSTATION

  • DREAMSTATION GO

  • TRILOGY 100

  • TRILOGY 200

  • A-SERIES BIPAP A40

  • A-SERIES BIРАР А30

  • A-SERIES BIРАР Hybrid А30

  • Dorma 400

  • Dorma 500

  • GarbinPlus, Aeris, LifeVent

  • REMstar SE Auto

  • SystemOne ASV4

  • SystemOne (Q-Series)

En este sentido, la autoridad sanitaria pidió informar a la Dirección Ejecutiva de Dictamen Sanitario de la Comisión de Operación Sanitaria de la Cofepris, mediante escrito libre, sobre los modelos y cantidad de equipos que sean inventariados, incluyendo el nombre del distribuidor.

“A los profesionales de la salud, a la población en general a los pacientes y usuarios de estos dispositivos médicos, se les hace la invitación a notificar cualquier incidente e incidente adverso con el uso de los mismos, en la página Web de la Cofepris: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/sistema-en-linea-de-notificacion-de-incidentes-adversos-de-dispositivos-medicos”, agregó la Comisión Federal.

