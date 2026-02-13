La Cofepris pide a hospitales dejar de usar 19 ventiladores por riesgo a la salud

La autoridad sanitaria advirtió que su uso puede provocar irritación de las vías respiratorias, tos, pitidos al respirar, falta de aire, bronquitis y opresión en el pecho.
Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó el jueves por daños a la salud ocasionados por el uso de 19 modelos de ventiladores y dispositivos de ventilación no invasiva (uso hospitalario y/o domiciliario baja prescripción).
“No se recomienda el uso de los ventiladores debido al riesgo de inhalación o ingestión de espuma de poliuretano a base de poliéster (PE-PUR) degradada, utilizada para reducir el ruido”, detalló la autoridad sanitaria en un comunicado.
La Cofepris dirigió este llamado a hospitales privados, clínicas privadas, profesionales de la salud, pacientes y a la población general, por lo que se solicitó inmovilizar y segregar los equipos identificados e inventariar los equipos identificados y almacenarlos.
A hospitales y clínicas privadas, profesionales de la salud, pacientes y a la población en general, lo siguiente: https://t.co/k8n5lGcysU pic.twitter.com/4xsxJRqBbt
— COFEPRIS (@COFEPRIS) February 13, 2026
Algunos de los efectos por la inhalación de espuma de poliuretano a base de poliéster están relacionados con problemas respiratorios, tales como irritación de las vías respiratorias, tos, sibilancias (pitidos al respirar), falta de aire, bronquitis y opresión en el pecho.
¿Cuáles son los ventiladores por lo que alertó Cofepris?
En el comunicado, la Cofepris alertó a hospitales y profesionales de la salud por el uso de los siguientes ventiladores:
-
E30 (Autorización de Uso de Emergencia)
-
DREAMSTATION ASV
-
DREAMSTATION ST, AVAPS
-
C-SERIES ASV
-
C.SERIES S/T Y AVAPS
-
OMNILAB ADVANCED+
-
DREAMSTATION
-
DREAMSTATION GO
-
TRILOGY 100
-
TRILOGY 200
-
A-SERIES BIPAP A40
-
A-SERIES BIРАР А30
-
A-SERIES BIРАР Hybrid А30
-
Dorma 400
-
Dorma 500
-
GarbinPlus, Aeris, LifeVent
-
REMstar SE Auto
-
SystemOne ASV4
-
SystemOne (Q-Series)
En este sentido, la autoridad sanitaria pidió informar a la Dirección Ejecutiva de Dictamen Sanitario de la Comisión de Operación Sanitaria de la Cofepris, mediante escrito libre, sobre los modelos y cantidad de equipos que sean inventariados, incluyendo el nombre del distribuidor.
“A los profesionales de la salud, a la población en general a los pacientes y usuarios de estos dispositivos médicos, se les hace la invitación a notificar cualquier incidente e incidente adverso con el uso de los mismos, en la página Web de la Cofepris: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/sistema-en-linea-de-notificacion-de-incidentes-adversos-de-dispositivos-medicos”, agregó la Comisión Federal.