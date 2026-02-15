"Checo" Pérez al volante de Cadillac en la F1: ¿Cuándo debuta el piloto mexicano?

Armando Montes

15/02/2026 - 11:00 am

Sergio Pérez presentación de Cadillac en México
Sergio Pérez en la presentación de Cadillac durante el Gran Premio de México. Foto: X @schecoperez

El tapatío está de regreso después de un año sabático y correrá para la nueva escudería estadounidense en la categoría reina del deporte motor.

Ciudad de México, Sin Embargo (15 de febrero).- Sergio Pérez regresa a la Fórmula 1 con la nueva escudería Cadillac, tras un año sabático en el que a pesar de estar fuera de las pistas de carreras, fue uno de los nombres más mencionados ante su abrupta salida de Red Bull, las fuertes críticas de los medios y los rumores de su posible regreso.

El mexicano más exitoso dentro de la F1 fue anunciado junto con Valtteri Bottas como los pilotos de la nueva escudería que busca cimentar las primeras vigas dentro de la competencia máxima del deporte motor.

La temporada 2026 representan nuevos retos para los equipos, puesto que se presenta uno de los cambios reglamentarios más profundos en los últimos años. "Checo" Pérez destacó que esta nueva regulación podría significar un calvario para las escuderías después de sus primeras vueltas en la pretemporada, pero se mantiene positivo en cuanto a la evolución que puede tener su equipo este año.

¿Cuándo debuta "Checo" Pérez oficialmente?

Sergio Pérez cadillac f1 team monoplaza
El piloto tapatio ha sumado puntos en sus últimos debuts con escuderías dentro de la Fórmula 1. Foto: X @schecoperez

El piloto mexicano y la escudería Cadillac harán oficialmente su debut dentro de la Formula 1 en el Gran Premio de Australia, primera carrera del campeonato 2026 que está agendado del 6 al 8 de marzo en el Circuito de Albert Park.

Cadillac F1 representa una nueva etapa para el automovilismo estadounidense, pues es el segundo equipo de dicho país que estará dentro de la competencia reina. Haas F1 Team entró oficialmente en 2016 y se mantiene dentro de la competencia, sin embargo, se mantienen como una de las escuderías de tabla baja.

Las expectativas sobre el equipo de "Checo" Pérez son altas tanto por los pilotos que firmaron de cara a esta temporada, tanto por los empresarios que están detrás. Mark Walter, uno de los dueños de la escudería, se ha caracterizado por tener equipos altamente competitivos en diferentes ligas, Los Ángeles Dodgers y Lakers forman parte de su cartera de adquisiciones recientes y sus intensiones es conseguir la mayor cantidad de campeonatos posibles.

El piloto tapatío destacó en esta pretemporada que hay bastantes áreas claras de mejora y destacó el trabajo que ha hecho la escudería con el monoplaza. "Creo que, en general, va bien; va en la dirección correcta. El equipo ha hecho un buen trabajo, obviamente, uniendo en todas las piezas del rompecabezas", declaró Sergio Pérez en conferencia de prensa.

Sergio Pérez y sus presentaciones en Formula 1

Sergio Pérez escudería Cadillac Formula 1
Sergio Pérez buscará tener un debut positivo con Cadillac en marzo. Foto: X @schecoperez

Los debuts del piloto jalisciense son un crisol de tintes claroscuros, en su primera temporada dentro del "Gran Circo" con la escudería Sauber el piloto mexicano finalizó en la posición 13 en el Gran Premio de Australia, por delante de su compañero de equipo Kamui Kobayashi, sin embargo, el resultado valió poco pues después de la carrera los dos pilotos fueron descalificados por problemas con sus alerones traseros.

Con McLaren en el primer Gran Premio de la temporada 2013 finalizó la carrera en posición 11, a seis décimas de la zona de puntos y después de largar desde la posición 13.

Al año siguiente con Force India logró colarse a la zona de puntos con una gran carrera en la que logró avanzar desde la posición 16 al top 10 y sumar su primer punto con la escudería. En Racing Point durante el año 2018, el tapatio perdió un lugar en la carrera para concluir en la quinta posición.

Con Red Bull en la temporada 2021, "Checo" Pérez hizo una remontada épica después de largar desde Pit Lane después de que el auto se paró en la vuelta de formación y quedó relegado en el fondo de la parrilla.

Armando Montes

Armando Montes

Periodista egresado de la FCPyS de la UNAM con visión de realizador audiovisual. Entiendo el periodismo como un acto de respeto: cada entrega es una oportunidad para honrar el tiempo del lector, ofreciendo siempre nuestra mejor versión.

+ Sección

