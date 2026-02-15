¿Una obra de teatro para toda la familia? Disfruta de Los Monstruos de Nos

Nancy Chávez

15/02/2026 - 6:35 am

“Los Monstruos de Nos”
La obra “Los Monstruos de Nos” es para niñas y niños y para toda la familia. Foto: Cortesía

Una puesta en escena divertida especial para niños, niñas y adultos que aborda el tema del acoso escolar y deja una enseñanza. 

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- La obra de teatro Los Monstruos de Nos es un obra que invita a los más pequeños de la casa y a sus familiares a entrar en un universo en el que los miedos se vuelven amigos y lo que te hace diferente es también lo que te hace fuerte.

Los Monstruos de Nos es teatro de títeres que nos lleva a mirar a las niñas y a los niños, a mostrarles que ser diferente es valioso.

El elenco está integrado por Jheraldy Palencia, Alejandra Vera, Mario Esteban Martínez y Danya Torres. La escenografía e iluminación está a cargo de Julia Coria Trejo, el diseño de títeres y vestuario es de Adriana Vadillo y el diseño sonoro de Oscar Alvear.

“Los Monstruos de Nos”
Una entrañable aventura teatral para niñas y niños. Foto: Cortesía

¿De qué trata Los Monstruos de Nos?

Esta puesta en escena nos lleva a conocer a una niña de 6 años de nombre Laura, ella tiene una gran imaginación, pero ya no quiere ir a la escuela, ya que ahí sufre de burlas por sus orejas por parte de sus compañeros. Una noche, su mochila empieza a emitir una luz desde su interior, cuando ella se acerca, la mochila la absorbe y dentro de ella descubre un mundo fantástico construido con papel, lápices y pequeñas basuritas de colores, todo se vuelve más emocionante cuando ve que sus dibujos cobran vida.

La obra aborda el acoso escolar

Uno de los temas que toca esta obra es el acoso escolar que resulta de gran relevancia y qué mejor que abordarlo con arte como el teatro.

Jheraldy Palencia compartió en entrevista a SinEmbargo que la obra ayuda para conectar con las infancias, con la niña o el niño interior, en especial ha ella, la ha llevado a notar que "todos hemos sufrido el tema que toca la obra que es el bullying".

"Yo me di cuenta que sí había tenido un poco de bullying en la escuela y que realmente para esas generaciones todavía era como pues normal [...] algo que cambió, se podría decir que hice conciencia de eso de no es normal, no es normal que te molesten en la escuela, no es normal que te hagan burla por X o Y razón, creo que el hablar de eso, el verbalizarlo, el hacerlo consciente es muy importante para que las cosas vayan cambiando", dijo Jheraldy.

“Los Monstruos de Nos”
A través del teatro de títeres, “Los Monstruos de Nos”, nos invita a mirar a las niñas y a los niños con imaginación. Foto: Cortesía

Una obra también para adultos

"A mí me gusta mucho trabajar con equipo de Telar de Miradas porque no solamente la puesta en escena está dirigida a los niños, sino que también buscamos que el adulto, la adulta que lleva al niño al teatro, que pase también un buen rato y se divierta", acotó Jheraldy.

El acoso escolar es un aspecto que no sólo va dirigido a los niños, los adultos que conviven con ellos también son parte. La actriz toca un tema importante y es que los niños suelen repetir conductas que ven en casa.

"Creo yo, [el acoso escolar] es el reflejo de lo que ellos viven en su casa; también es importante con los papás, así de bueno, si tu niño o niña está haciendo bullying en la escuela, por qué es, o sea, tú en tu casa cómo convives con tu familia, como padre o madre de familia, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a los demás; los niños, la verdad es que son una esponja y hacen lo que ven [...] ahí también hay foco rojo, a los padres de familia para disminuir estas violencias que luego se repiten en en las escuelas", explicó.

Palencia contó que han tenido una muy buena respuesta de parte del público, "las niñas y los niños siempre están encantados de ver teatro, de ver la magia, los títeres cómo cobran vida".

“Los Monstruos de Nos”
El viaje a la mochila es un viaje de manera interna y cada uno de los objetos, tanto los que causan alivio como miedo, forman parte de la identidad de Laura. Foto: Cortesía

¿Dónde ver la obra Los Monstruos de Nos?

La obra se presenta en el Teatro La Capilla, ubicado en calle Madrid 13, colonia Del Carmen, Coyoacán. Tendrá funciones este y el próximo domingo a las 12:30 horas, los boletos tienen un costo de 300 pesos y se pueden comprar en taquillas del recinto o en la siguiente pagina: www.teatrolacapilla.com

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

