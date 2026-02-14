Policías de Michoacán se enfrentan con miembros del CJNG; abaten a 2 y hieren a otro

La agresión contra los elementos de la Policía municipal y presuntos criminales ocurrió en una carretera cerca de los límites con Querétaro.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- Un enfrentamiento entre policías municipales de Epitacio Huerta y sujetos armados, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se registró este viernes dejó como saldo dos criminales abatidos, uno herido y tres uniformados lesionados, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

Aparentemente, los hechos ocurrieron minutos antes del mediodía de hoy sobre la carretera que comunica a dicho municipio con Contepec, cerca del límite con el estado de Querétaro.

La agresión se originó luego de que un grupo de los presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado que viajaban a bordo de dos vehículos se encontraron con los policías municipales que estaban a bordo de sus patrullas en una gasolinera, a un costado del camino.

Ante los hechos registrados en la región oriente, desplegamos acciones operativas para atender una agresión contra elementos de la Policía Municipal de Epitacio Huerta y el incendio de dos vehículos. pic.twitter.com/hXUMBHZPpo — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) February 13, 2026

Autoridades restablecen orden tras enfrentamiento

De acuerdo con el reporte oficial, la agresión contra los agentes del orden dejó un saldo de dos presuntos criminales abatidos y uno más lesionado, mientras que tres uniformados resultaron lesionados, quienes ya reciben atención médica.

A raíz de estos hechos, autoridades federales, estatales y municipales implementaron un operativo conjunto en la región oriente de la entidad michoacana, gracias al cual se logró restablecer el orden.

Según reportes que circulan en medios, derivado de dicha agresión un vehículo particular y una unidad de la Policía Municipal fueron incendiadas, mientras que otra patrulla quedó severamente dañada debido a impactos de bala.