Sheinbaum destaca avances de Plan Michoacán; "vamos a estar cerca", promete al estado

Redacción/SinEmbargo

11/01/2026 - 4:29 pm

La Presidenta Sheinbaum afirmó que gracias a la implementación el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se han logrado resultados en materia de seguridad.

Sheinbaum recalcó que como parte del Plan Michoacán se implementaron acciones para atender las causas que generan la violencia en la entidad.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este domingo que gracias a la implementación el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se han logrado resultados en materia de seguridad, esto durante su visita a la entidad.

Dicha estrategia fue implementada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal a raíz del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, con el objetivo de combatir a los grupos de la delincuencia organizada que operan en territorio michoacano.

En un evento realizado en el municipio de Lázaro Cárdenas, la Jefa del Ejecutivo destacó como uno de los propósitos de este plan es atender las causas que originan la violencia en el estado, por lo que su Administración decidió reforzar los programas sociales que benefician a la población que más lo necesita.

"Decidimos impulsar créditos para el campo, apoyo para el manejo forestal, ampliar el programa Sembrando Vida, dar precios especiales para los productores de maíz y de lenteja. Aumentar la electrificación en todo el estado, el internet gratuito que se amplíe en todo el estado, mayor turismo, mayor desarrollo turístico, más Jóvenes Construyendo el Futuro, carreteras, caminos rurales, inversión en agua potable, más preparatorias en todo el estado para atender a los jóvenes, la beca Gertrudis Bocanegra, los Planes de Justicia para todos los pueblos originarios, más hospitales, más viviendas", mencionó la Presidenta.

Sheinbaum reveló que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia servidores públicos llevarán a cabo visitas casa por casa en todo el estado para conocer de primera mano y atender las necesidades de la población, al tiempo que expresó su confianza para que esta estrategia siga dando resultados.

"Vamos a estar cerca, estamos visitando todas las casas del estado de Michoacán y al mismo tiempo fortaleciendo la Estrategia de Seguridad y va a ir dando resultados. Estoy convencida de ello”, dijo.

Sheinbaum supervisa planta Fertinal en Michoacán

La Presidenta Sheinbaum aprovechó su visita al estado de Michoacán para realizar un recorrido de supervisión en la planta de Fertinal, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas.

En una publicación compartida en su cuenta de X, antes Twitter, la mandataria recordó que durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) Petróleos Mexicanos (Pemex) inició la estrategia para recuperar la producción de fertilizantes, mientras que su Administración continúa con los trabajos de ampliación y mejora.

"Con el Gobierno del Presidente López Obrador, Pemex inició la recuperación de la capacidad para producir fertilizantes; actualmente trabajamos en ampliarla y mejorarla", publicó la Presidenta.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

