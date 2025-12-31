SSPC captura a nueve en el marco del Plan Michoacán; estrategia lleva 287 detenidos.

La estrategia de seguridad del Gobierno federal para Michoacán ha conseguido la detención de 287 personas entre l 10 de noviembre y 30 de diciembre.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo)-- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y estatales detuvieron a nueve personas y aseguraron 10 armas de fuego, 459 cartuchos útiles, 18 cargadores y tres vehículos durante un operativo coordinado en distintas regiones de la entidad, informó este miércoles la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"Se mantienen recorridos de reconocimiento a pie y patrullajes preventivos en huertas de aguacate de los municipios de Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila, con el objetivo de brindar seguridad, generar confianza y proteger las actividades productivas de trabajadores y propietarios", explicó la SSPC.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Fiscalía General del Estado (FGE), mediante patrullajes y recorridos a pie en huertas de aguacate y limón, así como en empacadoras e industrias cítricas.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @SSeguridad_Mich y @FiscaliaMich, detuvieron a 9 personas y aseguraron 10 armas de fuego, 459 cartuchos, 18 cargadores y 3 vehículos. Se realizaron patrullajes,… pic.twitter.com/Ad9Vi6Obpl — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 31, 2025

Las autoridades señalaron que las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de determinar su situación jurídica y dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con autoridades, del 10 de noviembre al 30 de diciembre, esta estrategia ha permitido la detención de 287 personas, así como el aseguramiento de 150 armas de fuego, más de 11 mil cartuchos, 616 cargadores, 241 vehículos, 190 artefactos explosivos, 53 kilogramos de material explosivo, más de 766 kilogramos de metanfetamina y 78 kilogramos de mariguana. Además, se logró la inhabilitación de 18 campamentos y 43 tomas clandestinas.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fue implementado por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el homicidio del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado a tiros durante un evento público el 1 de noviembre.

Autoridades federales y estatales detienen en #Michoacán a nueve personas y aseguran armamento. https://t.co/yMfcGrxNcZ pic.twitter.com/Jwt5FjsdP7 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 31, 2025

La estrategia, presentada el pasado mes por la mandataria federal, contempla el envío de elementos federales, la creación de una Fiscalía especializada en delitos de alto impacto y un sistema de alerta para proteger a alcaldes ante posibles riesgos. La iniciativa busca prevenir hechos de violencia similares y fortalecer la respuesta institucional en Michoacán.