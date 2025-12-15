Plan Michoacán: SSPC traslada a 25 reos peligrosos de Ceresos a prisiones federales

Los 25 reos trasladados de cárceles de Michoacán a penales federales representaban un riesgo para la estabilidad de las cárceles del estado, señaló el titular de la SSPC.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Como parte de las acciones del Plan Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) implementó un operativo para trasladar a 25 reos desde prisiones estatales a penales federales, con el propósito de fortalecer la seguridad del sistema penitenciario.

Durante una conferencia de prensa realizada este domingo, el Secretario de Seguridad del Gobierno federal, Omar García Harfuch, recalcó que la presencia de estos reos representaba un riesgo para la estabilidad de las cárceles del estado, debido al poder que ostentan y sus lazos con grupos criminales.

De acuerdo con el titular de la SSPC, los internos que fueron transferidos ejercían un liderazgo negativo entre la población de reclusos, incitaban al desorden, tienen vínculos delictivos activos y cuentan con la capacidad económica para corromper al personal de los penales.

... Dichas personas presentaban comportamientos de liderazgo negativo, incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal, además de representar un riesgo para la estabilidad de los centros penitenciarios estatales, enfatiza… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 14, 2025

"Su permanencia en penales estatales implicaba riesgos de reagrupamiento criminal, incremento de tensiones internas, posibles motines y actos de presiones colectivas", apuntó el funcionario.

García Harfuch detalló que los 25 reos expulsados de prisiones de Michoacán fueron trasladados por vía aérea a cuatro Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos): 10 al de Durango, cinco a Nayarit, cinco a Coahuila y cinco a Veracruz.

El operativo para el traslado de los presos fue coordinado por la Unidad de Reacción Penitenciaria, adscrita al área de Prevención y Reinserción Social de la SSPC, y contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Servicio de Protección Federal, quienes brindaron acompañamiento terrestre, vigilancia, escolta y seguridad perimetral durante los traslados aéreos.