Los migrantes sin papeles aportan más que un estadounidense normal: Arau ¬ ENTREVISTA

El cineasta y músico mexicano, Sergio Arau, consideró en entrevista con SinEmbargo Al Aire que el Gobierno de Donald Trump ha llegado a un punto que nunca imaginó.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).– En lugar de deportarlos y perseguirlos en redadas migratorias, el Gobierno de Donald Trump debería otorgar una medalla a los millones de migrantes que viven y trabajan en Estados Unidos, pues gracias a ellos —y a las condiciones en las que laboran— ese país obtiene enormes ganancias, planteó el músico y cineasta Sergio Arau, quien en 2004 estrenó Un día sin mexicanos.

“Lo que esta migración sin papeles aporta es mucho más que un ciudadano estadounidense promedio. Entonces, me parece todavía más injusto que este gobierno mande a la ICE y todo lo que está pasando. Pero eso es una tradición”, comentó Arau en entrevista con “Los Periodistas”, programa de SinEmbargo Al Aire.

El guitarrista de Botellita de Jerez recordó, por ejemplo, que Pete Wilson, Gobernador de California entre 1991 y 1999, impulsó en 1994 la Propuesta 187, con la que responsabilizaba a los mexicanos de diversos problemas sociales.

“La verdad, yo iba al supermercado, al banco o a donde fuera y me oían el acentote; sentías la vibra de ‘¿qué haces aquí?’. De ahí salió la idea de la película: ¿por qué no hacer algo para demostrar, para que revaloren nuestra presencia?”, relató.

No obstante, Arau consideró que el gobierno de Donald Trump ha llegado a un punto que nunca imaginó. “Esto de que estén matando gringos, que el gobierno gringo esté matando gringos, ya pasó a otro nivel”.

“Tengo una teoría nada científica, pero siento que [Trump] está tratando de provocar una guerra civil para dar un autogolpe de Estado, deshacer el Congreso, eliminar a los representantes y nombrarse rey. Por eso salió lo de ‘No Kings’”, expresó.

El artista lamentó que dentro del gremio cultural muchos prefieran evitar pronunciarse sobre Trump por temor a enfrentar consecuencias al regresar a su país. “En un festival de cine en Berlín entrevistaban a estadounidenses y les preguntaban qué opinaban de lo que está pasando en su país. Muchísimos respondían: ‘No estoy en política, no quiero hablar de política’. Prefieren evadir por miedo”, señaló.

Pese a ello, apuntó que en California sí se han organizado conciertos masivos con artistas como Bruce Springsteen, Neil Young y Rage Against the Machine, quienes —dijo— mantienen un compromiso político y social. “Ahí se paran, tocan y hablan; sí ha habido una postura”, concluyó.