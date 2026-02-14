Los turistas del Carnaval de Brasil contarán con una app para elegir recorridos

Redacción/SinEmbargo

14/02/2026 - 6:31 am

Carnaval brasil
La celebración más conocida a nivel mundial -y la más visitada por locales y extranjeros- es la de Rio de Janeiro. Foto: Marco Antonio Teixeira

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Cuándo es el Carnaval de Mazatlán y cuáles bandas se presentarán?

¿Qué lugares visitar en Nayarit? Un viaje con playa, naturaleza y artesanías

Este destino del Pacífico fusiona la alta gastronomía y el golf de clase mundial

En Brasil, el carnaval es una fiesta que exalta la herencia cultural del país.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- El Carnaval de Brasil de este año se realiza del 13 al 18 de febrero, es una formidable manifestación cultural, pero también una vitrina turística con efectos decisivos sobre la economía, el empleo y la imagen del país.

Una app especial

Los turistas que viajen a disfrutar del Carnaval de Río de Janeiro contarán con un aliado tecnológico para facilitar su visita a la ciudad: What’s Up Rio. Se trata de una innovadora solución digital en formato de asistente digital, creada para concentrar, organizar y recomendar información sobre todo lo que sucede en la capital fluminense durante las fiestas. La herramienta puede recibir preguntas y enviar respuestas en varios idiomas.

La herramienta ha sido diseñada para apoyar todas las etapas del viaje del visitante, desde la planificación de la visita hasta la recorrida en tiempo real de la ciudad.

Para la experiencia del Carnaval, el asistente digital reúne información sobre los bloques callejeros, los desfiles de las escuelas de samba, los cambios en la movilidad urbana, el transporte público, consejos sobre bares y restaurantes, atracciones culturales, puntos turísticos y servicios básicos como teléfonos de emergencia y orientaciones prácticas para el día a día.

El público objetivo incluye turistas interesados en experiencias culturales y urbanas, emprendedores del turismo y la economía creativa, y gestores públicos y socios institucionales involucrados en la promoción y organización del destino.

Carnaval Brasil
El Carnaval es una vitrina turística con efectos decisivos sobre la economía. Foto: Cortesía

Ingresos por más de 2 mil millones de dólares

Las ciudades brasileñas con las mayores celebraciones de Carnaval prevén generar ingresos de aproximadamente 2 mil 300 millones de dólares durante el Carnaval de 2026, sumando el aumento del flujo de turistas, el consumo de servicios y la generación de empleos. En Brasil, el carnaval -una fiesta que exalta la herencia cultural del país- es financiado de forma conjunta por los sectores público y privado, y genera importantes beneficios para la economía local.

¿Cuáles ciudades celebran?

La celebración más conocida a nivel mundial -y la más visitada por locales y extranjeros- es la de Rio de Janeiro. Allí, el gobierno local estima que el Carnaval supere la marca de 1 mil 100 millones de dólares movidos de 2025, con un público de ocho millones de personas en los diversos eventos previstos (comparsas al aire libre, fiestas privadas y desfiles de las escuelas en el Sambódromo).

Solo para los desfiles del Grupo Especial (las escuelas de samba mejor clasificadas), el gobierno federal destinó 2.3 millones de dólares, mientras que otros 7.7 millones de dólares fueron aportados por patrocinadores privados.

Salvador, la capital de Bahía, también brilla con el mayor Carnaval de tríos eléctricos del mundo: se trata de escenarios móviles que recorren la ciudad con actuaciones en vivo para las multitudes que los siguen bailando y cantando.

El gobierno de la capital bahiana informó de una inversión inicial para la contratación de atracciones que convocan a millones de personas, además de los tríos eléctricos y shows al aire libre. En 2025, la fiesta generó unos 350 millones de dólares para la economía de Salvador, y la administración municipal espera que este año ese monto sea mayor.

En Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, el gobierno municipal anunció una inversión de unos 3 millones de dólares para el Carnaval 2026, 40% más que la cifra del año anterior. En 2025, el Carnaval generó grandes ingresos en la economía local y alrededor de 20,000 empleos directos e indirectos. Para este año, la municipalidad/alcaldía estima una asistencia de 6.2 millones de personas a los eventos (incluyendo a las comparsas callejeras).

En São Paulo/San Pablo, la ciudad más rica y poblada de Brasil, el carnaval callejero reunirá a 16 millones de personas y más de 650 comparsas, según el gobierno municipal.

Explora más en estos temas
Cultura Entretenimiento
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Bad Bunny, ¿producto desechable o talento musical?

"Bad Bunny es controvertido. Para entender más de su música, hice dos cosas; conocer más sobre él...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

¡Tengan sus 40 horas!

"En la iniciativa original de reforma de 2023 se estipulaban cinco días de trabajo por dos de...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Concordia ¡blues!

"El caso de Concordia y el hallazgo de fosas clandestinas no pueden verse como eventos aislados, sino...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Hernández

Novedad editorial

Por Hernández
+ Sección

Opinión en Video

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

+ Sección

Galileo

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Sabatino
1

Doble Hoy No Circula Sabatino este 14 de febrero por contingencia ambiental

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
2

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

3

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

Trump amenazó con emitir una orden ejecutiva para exigir una prueba de ciudadanía para votar.
4

Trump amenaza con orden ejecutiva para exigir una prueba de ciudadanía para votar

Marx Arriaga denuncia que intentaron desalojarlo con policías de su oficina en la SEP
5

La SEP despide a Marx Arriaga, y él acusa regresión en el obradorismo y "zigzagueo"

Trump llama minimiza asesinato de Alex Pretti.
6

El ICE golpea la aprobación de Trump: se hunde a niveles que él mismo no había visto

VIDEO FUERTE ¬ Estudiante apuñala a su compañero con un picahielos en Tláhuac.
7

Un estudiante de secundaria apuñala a su compañero en Tláhuac, en CdMx ¬ VIDEO FUERTE

8

Marx: Me pasean por la SEP con policía para presumir que ganó la derecha ¬ ENTREVISTA

Hoy No Circula
9

Doble Hoy No Circula este viernes 13 de febrero por contingencia ambiental

Silvia Iliana Villarruel, Regidora de Ocotlán presentó su renuncia y reconoció que cometió un error por asistir a un evento con un mono araña.
10

Regidora de Ocotlán renuncia y admite "error" por asistir a evento con un mono araña

La fortuna de Salinas Pliego cae un 63 por ciento
11

Salinas Pliego consumió 63% de su capital entre 2024 y 2025, dice Forbes

Un hombre camina mientras un automóvil antiguo circula por una calle en La Habana, capital de Cuba, el 7 de febrero de 2026.
12

Trump intenta matar a Cuba por asfixia, mientras en México se organiza colecta masiva

Alcalde defendió a Ramírez Cuevas de Scherer Ibarra.
13

Alcalde defiende a Ramírez Cuevas por acusaciones de Scherer Ibarra sobre Brugada

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.
14

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un Juez ordenó liberar al dueño del crematorio Plenitud.
15

Juez ordena liberar al dueño del crematorio Plenitud; mantuvo 386 cuerpos ocultos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El yogurt es muy importante en la salud digestiva
1

¿Cuáles son los mitos y realidades más comunes del yogur? Te contamos

Trump amenazó con emitir una orden ejecutiva para exigir una prueba de ciudadanía para votar.
2

Trump amenaza con orden ejecutiva para exigir una prueba de ciudadanía para votar

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade estrenaron su primera canción juntas.
3

Julieta Venegas estrena sencillo con Natalia Lafourcade. Es su primera canción juntas

Un Juez ordenó liberar al dueño del crematorio Plenitud.
4

Juez ordena liberar al dueño del crematorio Plenitud; mantuvo 386 cuerpos ocultos

Un hombre camina mientras un automóvil antiguo circula por una calle en La Habana, capital de Cuba, el 7 de febrero de 2026.
5

Trump intenta matar a Cuba por asfixia, mientras en México se organiza colecta masiva

Alcalde defendió a Ramírez Cuevas de Scherer Ibarra.
6

Alcalde defiende a Ramírez Cuevas por acusaciones de Scherer Ibarra sobre Brugada

Silvia Iliana Villarruel, Regidora de Ocotlán presentó su renuncia y reconoció que cometió un error por asistir a un evento con un mono araña.
7

Regidora de Ocotlán renuncia y admite "error" por asistir a evento con un mono araña

Un enfrentamiento entre policías municipales y sujetos armados en Michoacán dejó dos presuntos criminales abatidos, uno herido y tres uniformados lesionados.
8

Policías de Michoacán se enfrentan con miembros del CJNG; abaten a 2 y hieren a otro

9

Los migrantes sin papeles aportan más que un estadounidense normal: Arau ¬ ENTREVISTA

En el marco del Día del Amor y la Amistad, la SSPC emitió recomendaciones para celebrar este 14 de febrero sin ser víctimas de fraude y sin ponerse en riesgo.
10

¿Comprarás en línea este Día del Amor? La SSPC da tips para evitar fraudes digitales

11

Marx: Me pasean por la SEP con policía para presumir que ganó la derecha ¬ ENTREVISTA

El Comando Sur de EU ataca otra "narcolancha" y mata a tres personas
12

VIDEO ¬ El Comando Sur de EU ataca otra "narcolancha" en el Caribe; mata a 3 personas