Los turistas del Carnaval de Brasil contarán con una app para elegir recorridos

En Brasil, el carnaval es una fiesta que exalta la herencia cultural del país.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- El Carnaval de Brasil de este año se realiza del 13 al 18 de febrero, es una formidable manifestación cultural, pero también una vitrina turística con efectos decisivos sobre la economía, el empleo y la imagen del país.

Una app especial

Los turistas que viajen a disfrutar del Carnaval de Río de Janeiro contarán con un aliado tecnológico para facilitar su visita a la ciudad: What’s Up Rio. Se trata de una innovadora solución digital en formato de asistente digital, creada para concentrar, organizar y recomendar información sobre todo lo que sucede en la capital fluminense durante las fiestas. La herramienta puede recibir preguntas y enviar respuestas en varios idiomas.

La herramienta ha sido diseñada para apoyar todas las etapas del viaje del visitante, desde la planificación de la visita hasta la recorrida en tiempo real de la ciudad.

Para la experiencia del Carnaval, el asistente digital reúne información sobre los bloques callejeros, los desfiles de las escuelas de samba, los cambios en la movilidad urbana, el transporte público, consejos sobre bares y restaurantes, atracciones culturales, puntos turísticos y servicios básicos como teléfonos de emergencia y orientaciones prácticas para el día a día.

El público objetivo incluye turistas interesados en experiencias culturales y urbanas, emprendedores del turismo y la economía creativa, y gestores públicos y socios institucionales involucrados en la promoción y organización del destino.

Ingresos por más de 2 mil millones de dólares

Las ciudades brasileñas con las mayores celebraciones de Carnaval prevén generar ingresos de aproximadamente 2 mil 300 millones de dólares durante el Carnaval de 2026, sumando el aumento del flujo de turistas, el consumo de servicios y la generación de empleos. En Brasil, el carnaval -una fiesta que exalta la herencia cultural del país- es financiado de forma conjunta por los sectores público y privado, y genera importantes beneficios para la economía local.

¿Cuáles ciudades celebran?

La celebración más conocida a nivel mundial -y la más visitada por locales y extranjeros- es la de Rio de Janeiro. Allí, el gobierno local estima que el Carnaval supere la marca de 1 mil 100 millones de dólares movidos de 2025, con un público de ocho millones de personas en los diversos eventos previstos (comparsas al aire libre, fiestas privadas y desfiles de las escuelas en el Sambódromo).

Solo para los desfiles del Grupo Especial (las escuelas de samba mejor clasificadas), el gobierno federal destinó 2.3 millones de dólares, mientras que otros 7.7 millones de dólares fueron aportados por patrocinadores privados.

Salvador, la capital de Bahía, también brilla con el mayor Carnaval de tríos eléctricos del mundo: se trata de escenarios móviles que recorren la ciudad con actuaciones en vivo para las multitudes que los siguen bailando y cantando.

El gobierno de la capital bahiana informó de una inversión inicial para la contratación de atracciones que convocan a millones de personas, además de los tríos eléctricos y shows al aire libre. En 2025, la fiesta generó unos 350 millones de dólares para la economía de Salvador, y la administración municipal espera que este año ese monto sea mayor.

En Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, el gobierno municipal anunció una inversión de unos 3 millones de dólares para el Carnaval 2026, 40% más que la cifra del año anterior. En 2025, el Carnaval generó grandes ingresos en la economía local y alrededor de 20,000 empleos directos e indirectos. Para este año, la municipalidad/alcaldía estima una asistencia de 6.2 millones de personas a los eventos (incluyendo a las comparsas callejeras).

En São Paulo/San Pablo, la ciudad más rica y poblada de Brasil, el carnaval callejero reunirá a 16 millones de personas y más de 650 comparsas, según el gobierno municipal.