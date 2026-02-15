Ataque en Sala de Despecho Puebla fue planeado; detenidos vigilaron a víctimas: SSP

Un despliegue con drones, un helicóptero y fuerzas de los tres órdenes de Gobierno permitió la captura de los presuntos responsables del ataque.

Por Jessica Meléndez Zenteno

Puebla, 15 de febrero (AmbasManos).- Cuatro hombres son los detenidos por el ataque al bar Sala de Despecho Puebla, ubicado en la Isla de Angelópolis, hecho que ocurrió durante la madrugada del sábado.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, informó ayer que recibieron el reporte por disparos de arma de fuego a la 1:56 horas.

Los presuntos delincuentes fueron identificados como Gabriel "N", Brayan "N", Edwin "N" y Héctor Hugo "N".

El funcionario municipal dijo que los hombres viajaban en dos motocicletas, mismas en las que intentaron darse a la fuga.

#ÚltimoReporte 🔴 Hay 4 personas detenidas tras la balacera de la madrugada de este sábado afuera del bar la Sala de Despecho de la Isla de Angelópolis, informó Félix Pallares, titular de la @SSC_Pue.#AmbasManos @C_Lobato https://t.co/01BuQMzPKa pic.twitter.com/le8EjUXzuV — Ambas Manos (@Ambas_Manos) February 14, 2026

Tras perpetrar el ataque, se movilizaron a la parte inferior del bar, hacia una barranca. Sin embargo, gracias al despliegue de drones con cámaras térmicas y a la aeronave del Gobierno de Puebla, pudieron localizarlos.

Del mismo modo, se llevó a cabo un operativo a pie con personal y binomios caninos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la SSC. En las labores también participaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano.

Sobre las víctimas, se dijo que tres personas fallecieron en el lugar y cinco resultaron lesionadas.

El ataque en Sala de Despecho Puebla fue planeado

A su vez, el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, destacó que el ataque a la Sala de Despecho estaba planeado, pues los ahora detenidos rentaron una casa ubicada a dos cuadras del bar.

“Este hecho fue preparado, fue planeado. Es muy difícil prevenir este tipo de actividades. Los delincuentes llevaban tiempo planeando esta operación”.

Los hombres vivieron en esa casa alrededor de un mes y mantenían vigiladas a las víctimas.

El Secretario señaló que, debido a que fue preparado, era difícil prevenirlo, pese a la fuerte presencia policiaca que existe en esa zona.

El Vicealmirante lamentó la pérdida de vidas humanas, por lo que se comprometió a trabajar en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, con el objetivo de averiguar el motivo del ataque.

Garantizó que el estado actuará con firmeza contra los grupos delincuenciales y dará con el paradero del autor intelectual del asesinato.

En tanto, el Presidente Municipal de Puebla, Pepe Chedraui, también indicó que las investigaciones continuarán.

Sentenció que nadie saldrá impune; para ello, pondrán toda la fuerza de la Ley para demostrar que en Puebla no se juega con la seguridad.

#FiscalíaInforma | La Fiscalía General del Estado de Puebla inició carpeta de investigación por los hechos ocurridos la madrugada del 14 de febrero en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, donde tres personas perdieron la vida y cinco más resultaron lesionadas.… pic.twitter.com/RD2WrRV2Cf — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) February 14, 2026

