Un microsismo sorprende a habitantes de Naucalpan, Edomex; tuvo una magnitud de 1.3

La reciente actividad telúrica en Naucalpan sumó un segundo microsismo en menos de 12 horas, manteniendo la atención de autoridades y habitantes.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- El municipio de Naucalpan, en el Estado de México (Edomex), volvió a registrar actividad sísmica la mañana de este domingo, cuando a las 8:32 horas se reportó un microsismo de magnitud 1.3, apenas horas después de otro movimiento en la misma zona.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el evento tuvo una profundidad de 2.1 kilómetros, dentro del territorio de Naucalpan de Juárez. Sin embargo, este no fue el único movimiento reciente.

El sábado 14 de febrero se registraron otros dos microsismos en el mismo municipio.

SISMO Magnitud 1.3 Loc. NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 15/02/26 08:32:14 Lat 19.47 Lon -99.24 Pf 2 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 15, 2026

El primero ocurrió a las 13:54 horas, con una magnitud de 2.3 y una profundidad de un kilómetro. Más tarde, a las 23:38 horas, se detectó otro de magnitud 1.7, también con una profundidad aproximada de un kilómetro.

Con estos tres eventos, Naucalpan acumuló actividad sísmica de baja magnitud en menos de 24 horas, lo que mantiene la atención sobre los movimientos telúricos registrados en esta zona del Valle de México.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre daños o personas lesionadas derivadas de estos microsismos.