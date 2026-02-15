¿Quiénes murieron por el ataque en la Sala de Despecho Puebla? Ellas son las víctimas

Ambas Manos

15/02/2026 - 4:11 pm

Gisele Ortiz, Emmanuel Esteban Campana y Joaquín Wirth son las víctimas mortales del ataque directo en la Sala de Despecho Puebla.
El ataque armado ocurrido en la Sala de Despecho Puebla dejó 3 personas muertas y cinco heridas. Foto: Mireya Novo, Cuartoscuro

Autoridades descartaron que la agresión armada ocurrida en la capital poblana hubiera sido un ajuste de cuentas entre grupos criminales rivales.

Por Viridiana Lozano Ortiz

Puebla, 15 de febrero (AmbasManos).- Gisele Ortiz, Emmanuel Esteban Campana y Joaquín Wirth son las víctimas mortales del ataque directo en la Sala de Despecho Puebla. Hasta las 17:00 horas del 14 de febrero la cifra de víctimas era de tres muertos y cinco heridos.

Ambas Manos logró recuperar los nombres de las víctimas mortales y las que resultaron heridas. Gisele tenía 33 años; Emmanuel Esteban, 28 años; y Joaquín tenía 34 años. Los tres fallecieron inmediatamente en el lugar del ataque.

Sobre las cinco personas lesionadas, se sabe que están hospitalizadas y su estado de salud es reservado. La lista de lesionados y lesionadas es:

  • Jennifer, 28 años: herida por arma de fuego en el cuello.
  • Diego Cobian, 18 años: herida por arma de fuego en la pierna.
  • José Luis, 56 años: herida por arma de fuego en tórax y brazo derecho
  • Jaime Gustavo, 55 años: herida por arma de fuego en el tórax
  • Enrique Sola 29 años: herida por arma de fuego en cuello.
Gisele Ortiz, Emmanuel Esteban Campana y Joaquín Wirth son las víctimas mortales del ataque directo en la Sala de Despecho Puebla.
Autoridades detuvieron a cuatro sujetos presuntamente involucrados en el ataque en la Sala de Despecho Puebla. Foto: Mireya Novo, Cuartoscuro

Ataque en Sala de Despecho Puebla deja tres personas muertas

Alrededor de las 2:00 horas del sábado 14 de febrero, ocurrió un ataque en el bar que se encuentra en la zona de Angelópolis.

Los atacantes, fuertemente armados, dispararon en varias ocasiones contra una camioneta Mercedes Benz blanca estacionada afuera.

Debido a que en la zona había presencia policiaca, se detuvieron a cuatro presuntos responsables. Además, aseguraron dos motocicletas.

Después, llegó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para realizar el levantamiento de los cadáveres.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que de inmediato se desplegó un operativo que incluyó el uso del helicóptero.

Aunque en un principio se manejó la versión de que había sido un ajuste de cuentas entre bandas, el titular de la SSP, Francisco Sánchez descartó que alguna de las víctimas tuviera vínculos delictivos.

