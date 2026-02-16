Una poeta indígena sustituye a Marx Arriaga en Materiales Educativos de la SEP

Nadia López es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); cuenta con 11 libros publicados y traducidos en 10 idiomas.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- Nadia López García, pedagoga, poeta indígena, y activista en derechos educativos y culturales, se convirtió este lunes en la nueva titular de la dirección general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

López García sustituirá a Marx Arriaga Navarro, quien se encuentra atrincherado en las oficinas de la dependencia desde el viernes pasado, día en que se anunció su despido, hoy se sabe, por su negativa a modificar los Libros de Texto Gratuitos (LTG) para incluir el papel de las mujeres en la Historia de México.