Croacia recibe el 2023 como nuevo miembro pleno de la UE y adopta el euro como moneda

Por Sabina Niksic

ZAGREB, Croacia (AP) — A la medianoche del sábado, Croacia cambió a la moneda común europea, el euro, y retiró docenas de retenes fronterizos para integrarse a la zona de libre tránsito más grande del mundo.

La medida constituye un nuevo comienzo para la pequeña nación balcánica de cuatro millones de habitantes que captó la atención internacional hace tres décadas cuando fue escenario de una brutal guerra que arruinó casi una cuarta parte de su economía.

Con su incorporación al espacio Schengen de Europa —libre de controles fronterizos—, los croatas serán ahora parte de los casi 420 millones de personas que pueden viajar sin pasaporte para trabajar o divertirse en cualquiera de los 27 países miembros.

Al adoptar el euro, Croacia se beneficiará de una profundización de los vínculos financieros con los otros 19 países que usan la moneda común y con el Banco Central Europeo. La medida también facilitará los viajes y los negocios porque elimina el inconveniente del cambio de moneda a los croatas que viajan al exterior y a los decenas de miles de turistas que visitan el país cada año para disfrutar de la costa adriática.

Dear @AndrejPlenkovic, what a great success for the people of Croatia.



To join the euro and Schengen communities, just 10 years after you joined the EU.



I know how hard you worked for this day to come.



Hrvatska je voljena članica europske obitelji. pic.twitter.com/nWU5lvebV6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2023