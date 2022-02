Disney pierde los derechos de Scrat, la simpática ardilla de La era de hielo

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Scrat, la simpática ardilla de La era de hielo, queda fuera de la popular saga animada luego de que Disney perdiera los derechos del personaje.

Ivy Silberstein, creadora de Scrat, dio a conocer el pasado 28 de enero que finalmente había ganado la batalla legal por los derechos del personaje después 20 años de lucha.

“No #Scrat en #Disney #IceAge 6 Gracias @WaltDisneyCo @abigaildisney por respetar mis marcas registradas y mi personaje #Sqrat que creé el 19 de mayo de 1999. Hace 20 años. El 12 de marzo de 2002 se lanzó la primera Edad de Hielo, ¡ha sido una lucha de 20 años! ¡GANÉ! (sic)”, escribió Ivy en Twitter.

No #Scrat in #Disney #IceAge 6

Thank You @WaltDisneyCo @abigaildisney for Respecting My Trademarks & Character#Sqrat I Created May 19, 1999. 20 Years Ago March 12, 2002 The First Ice Age Released, it's been a 20 Year Fight! I WON! https://t.co/kqanxC0YkI https://t.co/ptM6UgfqJ7 pic.twitter.com/MHq39xOBex

— IVY SUPERSONIC (@IWantJustice) January 28, 2022