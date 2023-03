Precios y menú en la entrada: Así son las 6 nuevas reglas para restaurantes de CdMx

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- Los restaurantes de la Ciudad de México deberán exhibir los precios de sus alimentos en la entrada, así como costos extras por el uso de balcones o por cubierto de acuerdo con el nuevo reglamento para evitar abusos contra los consumidores.

Luego de publicarse en el Diario Oficial de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas buscan acabar con los cobros excesivos a través de esta disposición y de inspecciones que realizará la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y personal del Centro Histórico.

Al circular varias denuncias sobre costos excesivos en terrazas cercanas al Zócalo capitalino, la Profeco y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos condimentados (Canirac) pretenden hacer que se cumpla con la norma y que no haya abusos contra los comensales.

“Evidentemente, no queremos que se sancione. Lo que queremos es que se cumpla, por un lado, hay establecimientos que han cometido abusos al no informar adecuadamente, y no queremos que en ciertas zonas de la ciudad se incremente los precios sin que sepa el consumidor, sino que antes de entrar al establecimiento conozca cuáles son los precios de los alimentos”, dijo.