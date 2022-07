Tecate Bajío 2022: Todo lo que debes saber para asistir al festival de música en GTO

AS MÉXICO

El próximo 5 de noviembre se llevará a cabo el festival de música Tecate Bajío en León, Guanajuato; esta edición contará con la presencia de bandas como Aterciopelados, Kenia Os,

The Cardigans y muchas bandas más.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 1 de julio (ASMéxico).- Ya se dio a conocer el cartel de la nueva edición del festival Tecate Bajío, que se realiza el próximo 5 de noviembre en el Autódromo León, en Guanajuato, el cual contará la presencia algunos artistas de talla internacional.

ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN EN EL TECATE BAJÍO

A través de las redes sociales, Ocesa compartió el cartel completo, en el que figuran cantantes y bandas como Carla Morrison, Aterciopelados, Beta, Bratty, Chucho Rivas, Los Estrambóticos, Fobia, Kenia Os, Little Jesus, Mcklopedia, Neptuna, Panteción Rococó, Los Pericos, Plastilina Mosh, S7N, The Cardigans, Zoé y The Rasmus.

El evento también contará con un espacio de Casa Comedy, en el que varios standuperos tendrán presentaciones como Alex Quiroz, Isabel Fernández y El Diente D’ Oro. Según información revelada por los organizadores, habrá dos escenarios para cada uno de los shows.

También habrá diversas actividades, áreas de descanso, food trucks con una gran variedad de platillos, baños, estacionamiento y algunas amenidades para hacer que la experiencia del festival sea mucho mejor que sus ediciones pasadas.

CUÁNDO SALEN A LA VENTA LOS BOLETOS

La preventa de boletos estará disponible los días 4 y 5 de julio a través de Eticket y en todos sus puntos de venta autorizados, siendo exclusivo para tarjeta habientes Citibanamex. Mientras que la venta genera comienza desde el 6 de julio, por los mismos medios. Este es el costo de los boletos:

· Citibanamex Plus Comfort Pass (Fase 1): dos mil 140 pesos mexicanos.

· Comfort Pass (Fase 1): mil 445 pesos mexicanos

· General (Fase 1): 925 pesos

Así que sólo queda esperar a que salgan a la venta los boletos y que, posteriormente, Ocesa publique los horarios oficial, para que todo el público que planeé asistir vaya armando su itinerario con las bandas que desee ver.

