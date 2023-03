Ebrard pide a EU respetar procesos legislativos en México tras críticas por Plan B

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– El Canciller Marcelo Ebrard Casaubon pidió al Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken respeto a los procesos legislativos de México, esto luego de diversos pronunciamientos por parte del Gobierno y congresistas de Estados Unidos por la aprobación del “Plan B” electoral.

El encuentro entre ambos funcionarios tuvo lugar este jueves en el marco de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20, la cual se lleva a cabo en Nueva Delhi.

Antony Blinken también informó de la reunimos con Ebrard en sis redes sociales. Detalló que hablaron sobre la importancia de las instituciones para una democracia fuerte.

At the #G20 Foreign Ministers' meeting, @M_Ebrard and I discussed progress toward our High-Level Economic Dialogue deliverables, cooperation on combatting fentanyl, the importance of institutions to a strong democracy and the potential to launch a G20 counternarcotics workstream. pic.twitter.com/N4rHfXvGYu

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 2, 2023