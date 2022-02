Texana embarazada sobrevive junto bebé a COVID-19, 3 derrames cerebrales e infarto

Por Armando Hernández

Ciudad de México, 3 de febrero (La Opinión).- Diana Crouch fue diagnosticada con COVID-19 en agosto de 2021 en pleno desarrollo de su embarazo. Después de 139 días, se siente bendecida y afortunada poder de narrar el reto de supervivencia que atravesó.

Según la narración para la cadena de televisión ABC, el 4 de agosto fue diagnosticada con coronavirus, dos días después, regresó a revisión por complicaciones, los médicos determinaron un cuadro de neumonía por COVID.

Con solo 18 semanas de embarazo, Crouch fue trasladada al Texas Children’s Hospital, donde fue atendida por el Doctor Cameron Dezfulian, director de atención a pacientes con enfermedades cardíacas y congénitas.

Dezfulian decidió conectar a Diana a un respirador ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) como último recurso.

“Usted bombea sangre fuera del cuerpo de un paciente, la pasa a través de un pulmón artificial, lo llena con oxígeno, extrae algo del dióxido de carbono y lo bombea de regreso a su cuerpo”, explicó.

El objetivo del médico era llevar al bebé de Diana a una etapa viable del embarazo. Chris, esposo de Diana, dejó en claro que quería salvar tanto a su esposa como a su hijo por nacer.

“Definitivamente fue lo más difícil que he tenido que hacer, porque una decisión podría ser fatal si no tomo la decisión correcta. Pero no tengo mucho tiempo para tomar estas decisiones”, dijo Chris, esposo de Diana.

Crouch estuvo sedada durante semanas y tiene muy pocos recuerdos de su tiempo en el hospital.

Durante la semana 25 del embarazo, su salud parecía mejorar, sin embargo, la situación empeoró de repente. Diana sufrió tres derrames cerebrales el mismo día y tuvo un infarto. Sumado a esto, presentó convulsiones.

