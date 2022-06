La EMA está “en conversaciones” para aprobar vacuna y fármacos contra viruela símica

Madrid, 3 de junio (Europa Press).- La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) está “en conversaciones” con la compañía farmacéutica danesa Bavarian Nordic para ampliar la indicación de la vacuna “Imvanex” frente a la viruela del mono.

Esta vacuna ya está aprobada en la Unión Europea, pero sólo en el caso de la viruela humana. Debido a la aparición de la viruela del mono, se está utilizando en la mayoría de países europeos pero al margen de la autorización reglamentaria formal. Datos en animales ya han mostrado su eficacia en la prevención de la viruela del mono.

👉Tecovirimat is an #antiviral authorised to treat smallpox, #monkeypox and cowpox. 👉Imvanex is a vaccine currently only authorised in the 🇪🇺 to protect adults against smallpox, but animal data show effectiveness in the prevention of monkeypox.

Igualmente, la EMA ha detallado que el fármaco “Tembexa” (brincidofovir), desarrollado por Chimerix, podría ser otra opción frente a la viruela del mono. “Exploraremos posibles acciones reguladoras rápidas”, han señalado.

En cuanto a la situación epidemiológica del virus, la EMA ha resaltado que “el riesgo para la población general es bajo y no se prevé un aumento masivo de casos”, aunque ha puntualizado que “probablemente se produzca un incremento de los mismos”.

“Aunque el brote de viruela del mono es inusual, incluida la gran extensión geográfica, es tranquilizador que la mayoría de los pacientes hayan tenido síntomas leves y se hayan recuperado sin necesidad de tratamientos. Actualmente no se trata de una emergencia de salud pública. El enfoque debe seguir siendo la identificación, el seguimiento y la gestión de los nuevos casos”, celebran al respecto.

Key point for #monkeypox: we are acting out of precaution, to ensure options for prevention and treatment if needed.

This is not a #PublicHealth emergency presently.

The focus should remain on the identification, monitoring & management of new cases. #EMAPresser

