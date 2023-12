Colecciones que no te puedes perder en esta temporada de regalos

Desde tenis, hasta maquillaje, estas colecciones pueden servir de inspiración para buscar los regalos de las fiestas decembrinas.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- La Navidad y Año Nuevo están a la vuelta de la esquina por lo que estaremos compartiendo algunas colecciones que se han lanzado en estas semansa, ya sea de tenis, maquillaje o ropa que pueden ser una opción para ir preparando los regalos de las fechas decembrinas.

TENIS

–“My Name Is”: la nueva colección de Reebok tiene como protagonistas cuatro siluetas que hoy son íconos. Cada silueta presenta el nombre del modelo en la lengüeta y el icónico logo Vector en el talón. Haciendo alusión a su debut en los OG 90’s, para recordar que no se puede mirar hacia adelante sin reconocer todo lo que el camino ha traído. La colección presenta algunas de las siluetas más queridas de Reebok, incluidas Classic Leather, Club C, LT Court y BB 4000 II.

–Reebok x Dime: Reebok y Dime colaboraron en dos siluetas: Club C Revenge y CLUB C BULC que exploran ambos lados del péndulo del diseño: un Club C Revenge tradicional y elegante y un CLUB C BULC llamativo y atrevido. El Reebok x Dime Club C Revenge viene en color arena, y encarna la temporalidad icónica asociada con el Club C. Con material de gamuza de primera calidad y detalles dorados metálicos, la silueta está diseñada para ser compatible con cualquier mirada. El Reebok x Dime CLUB C BULC, cuenta con una parte superior metálica plateada con detalles negros en la lengüeta del talón y la puntera moldeada. El acabado de los zapatos son unos cordones beige modernos que hacen alusión a la simplicidad clásica del Club C Revenge.

Además, Reebok abrió una nueva tienda en la Ciudad de México, además de la ubicada en Forum Buenavista y el outlet en Plaza Central, ahora también se encuentra en el Centro comercial más grande de la capital y uno de los hot spots en Coyoacán: Mítikah. Esta tienda de Reebok en Mítikah albergará los últimos lanzamientos, novedades y colaboraciones de la marca, ofreciendo la mejor experiencia de compra para satisfacer las necesidades de quienes buscan artículos deportivos de rendimiento así como de los amantes del lifestyle que buscan lucir outfits únicos.

–Converse x Martine Ali: la primera colaboración entre Converse y la diseñadora de Brooklyn, Martine Ali, quien transforma el icónico Chuck 70 en una pieza modular llamativa, convirtiéndolo en un diseño moderno y con atrevido estilo: los nuevos Chuck 70 De Luxe Wedge, con un toque vanguardista al ícono premium. El diseño de este Chuck 70 De Luxe Wedge reúne temas de modularidad y versatilidad en una versión audaz del icónico Chuck 70 que puedes transformar. Las extensiones removibles te permiten pasar de un estilo moderno y sobrio a un estilo vanguardista hasta la rodilla en un instante.

–Converse x Wonka: En colaboración con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, Converse celebra el lanzamiento de Wonka, con una fantástica y divertida colección de calzado, ropa y accesorios. La colección de edición limitada está dirigida a todas las edades e incluye dos combinaciones de colores Chuck 70, uno con materiales de primera calidad “Chocolate Swirl” y otro de ante texturizado “Oompa Loompa”. El clásico Chuck Taylor All Star de Converse también llega en dos combinaciones de colores, incluido un “Swirl” en tonos inspirados en el chocolate y un “Corduroy” inspirado en el traje de Willy Wonka. Un All Star BB Trilliant CX en bloques de color dorado tono sobre tono que ofrece un dulce atractivo visual para la cancha.

MAQUILLAJE

-Care Bears x SHEGLAM: La magia y ternura de los Ositos Cariñositos se unen con el glamour y estilo de SHEGLAM en una colección de maquillaje que se compone de todo lo necesario como sombras hasta rubores y delineadores de colores vibrantes, para crear un look de maquillaje encantador. Cuddle Time Blush son rubores altamente pigmentados y faciles de difuminar, además, cada diseño tiene un empaque adorable y esponjoso; Sweet Wishes Colored Eyeliner, delineadores llenos de pigmento brillante y vivaz; Share a Smile Lip Set un set de tres hermosos labiales: dos mates de larga duración y no pegajosos y un brillo perlado de alto brillo; Share Your Care Palette con 12 tonos altamente pigmentados y fáciles de difuminar, desde mates sedosos, brillos helados hasta tonos metálicos y Catch Some Fun Highlighting Puff un puff altamente concentrado, para dar un hermoso brillo reflectante a tu rostro o cuerpo.

COLECCIÓN NAVIDEÑA

La colección navideña de C&A reunió una selección de ugly sweaters, vestidos de fiesta y suéteres festivos para toda la familia que incluye a los personajes favoritos como Mickey & Friends, Star Wars y toda la magia de Harry Potter, esto para celebrar la temporada más festiva con diseños que hagan resaltar la moda para fiestas y adaptarse al estilo de cada quién.