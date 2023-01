Walt Cunningham, astronauta y último tripulante vivo del Apolo 7, muere a los 90 años

Madrid, 4 Ene. (EUROPA PRESS).- Walter Cunningham, el último de los tres astronautas a bordo del primer vuelo espacial Apolo tripulado que orbitó la Tierra en 1968, ha muerto este martes a los 90 años de edad en Houston, según ha anunciado la agencia espacial estadounidense NASA.

“Walt Cunningham fue piloto de combate, físico y empresario, pero, sobre todo, fue un explorador”, ha declarado Nelson, que ha asegurado que “Walt y sus compañeros de tripulación hicieron historia” en el Apolo 7, “allanando el camino para la Generación Artemisa que vemos hoy”.

La familia del exastronauta ha afirmado que le gustaría expresar su “inmenso orgullo por la vida que vivió”, así como la “profunda gratitud por el hombre que fue”. “El mundo ha perdido a otro verdadero héroe, y lo extrañaremos mucho”, ha sentenciado.

Today we mourn the passing of Walt Cunningham: U.S. Marine, patriot, and Apollo astronaut.

Cunningham spent 11 days in low-Earth orbit during Apollo 7, the first crewed Apollo flight, and was instrumental to our Moon landing's program success: https://t.co/VrXhOwQwYd pic.twitter.com/8uquEjdxM7

— NASA (@NASA) January 3, 2023