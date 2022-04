Louis van Gaal, director técnico de Holanda, revela que sufre cáncer de próstata

LA HAYA, Holanda, 4 de abril (AP).— El técnico de Holanda Louis van Gaal desveló que recibe tratamiento por una forma agresiva de cáncer, pero que igual contempla dirigir a la selección nacional en la Copa Mundial de Qatar en noviembre.

Van Gaal dijo la noche del domingo al programa de entrevistas “Humberto”, de la televisión neerlandesa, que los jugadores del selección no estaban enterados de su diagnóstico, aunque recibió tratamiento nocturnos durante cuatro concentraciones recientes.

Añadió que se ha sometido 25 tratamientos de terapia con radiación.

“Voy al hospital de noche en cada periodo, sin que los jugadores estuvieran enterados”, dijo el entrenador de 70 años.

La primera esposa de Van Gaal falleció de cáncer.

“Es parte de la vida. He pasado tantas cosas con enfermedades y muertes, en mi propia familia, mi propia esposa”, dijo. “Seguramente he crecido como persona por todas esas experiencias que he tenido”.