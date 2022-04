El Secretario de Gobernación calienta ánimos sobre la Revocación a días de realizarse

Adán Augusto López Hernández llegó a Bucareli para afinar la operación del Gobierno federal acercándose a los diferentes actores políticos del país. Su desempeño como Secretario de Gobernación se encuentra ahora en medio de la polémica luego de que fuera exhibido promocionando la Revocación de Mandato, pese a que las autoridades electorales han advertido que los funcionarios públicos no pueden hacer esto.

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).– La intromisión del Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández en la promoción de la Revocación de Mandato ha calentado los ánimos en torno a la realización de esta consulta prevista para el próximo domingo, y sobre la cual los integrantes de la llamada Cuarta Transformación han cuestionado el papel del Instituto Nacional Electoral (INE) en su difusión.

López Hernández, quien asumió al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob), en agosto de 2021, fue captado este fin de semana en dos videos cuando llamó a participar en la Revocación en Sonora y Coahuila, actos a los que acudió el líder de Morena, Mario Delgado, y otros integrantes de la 4T, una situación que ha sido minimizada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y al mismo tiempo denunciada por la oposición, que ha pedido la intervención de la autoridad electoral.

“En el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines. Él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia”, dijo este lunes el Presidente al salir al paso a la polémica durante su conferencia de prensa matutina.

🔴 "Hay que tener cuidado, no vaya a ser que te corran los del INE": AMLO al Secretario de Gob. cuando le dijo que vendría a Sonora para hablar de la Revocación de Mandato y no de la Reforma Eléctrica "Es un honor que me corran por apoyar a López Obrador" dijo @adan_augusto pic.twitter.com/VoggLPNGf5 — Proyecto Puente (@ProyectoPuente) April 3, 2022

También esta mañana, el Partido Acción Nacional (PAN) exigió al Instituto Electoral investigar y sancionar al Secretario de Gobernación “por romper el orden constitucional y desviar recursos públicos para fines privados y partidistas, además, por exhibir a la Guardia Nacional como uno más de los instrumentos electorales del gobierno”, esto último en relación a la difusión de una imagen que presume el presunto uso de una aeronave oficial para el supuesto traslado de funcionarios de un mitin a otro en el norte del país para promover este ejercicio, entre ellos Adán Augusto.

—¿La aeronave de la Guardia Nacional sí fue utilizada para estos fines? —se le preguntó este día al Presidente.

—No, no, no. No debe de ser utilizada para esos fines.

Y posteriormente agregó: “No están promoviendo la revocación, no están promoviendo la revocación. Y si fuese como tú planteas, lo tiene, ahora sí que regresando a la norma, lo tiene que resolver una autoridad”.

El Gobierno federal y Morena, el partido fundado por el Presidente, han responsabilizado al INE por la falta de difusión de este ejercicio, mientras que el órgano electoral ha señalado que esto se debe al recorte a su presupuesto, un tema que ha generado un confrontación entre ambas partes, que en los últimos días ha dado pauta al planteamiento de López Obrador de llevar a cabo una Reforma Electoral que contemple la elección popular de los consejeros de este Instituto y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A raíz de que el Presidente y los integrantes de Morena señalaron la apatía del INE sobre la Revocación de Mandato, el Senado aprobó un decreto, impulsado por el partido guinda, que permitía a los servidores públicos pronunciarse sobre el voto, el cual posteriormente fue impugnado por la autoridad electoral y el cual ha frenado la promoción que habían realizado algunos mandatarios, como la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, de este ejercicio inédito en el país.

Fue en este contexto que se dio la promoción de Adán Augusto López de esta consulta. Un episodio que ha agudizado los señalamientos de la oposición contra el Gobierno federal sobre una supuesta operación de Estado “para acarrear votantes”, como acusó el PAN.

En ese sentido, López Obrador señaló este lunes que las autoridades electorales sólo han intervenido cuando se promociona la consulta de revocación, pero no cuando se llama a no participar en ella.

“Hacen manifestaciones, y dirigentes de partidos, para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada. Incluso aquí se comentó abiertamente el Gobernador de Coahuila (Miguel Ángel Riquelme), del PRI, llamando a que nadie participara. Eso es no sólo violatorio de la norma sobre la Revocación del Mandato, no sólo violatorio de la veda, sino es violatorio de la Constitución, del espíritu y de la letra de la Constitución; y además, antidemocrático. Entonces, ojalá y se actúe con rectitud”, comentó.

En su fallo del pasado 28 de marzo, el Tribunal Electoral declaró inaplicable el Decreto de interpretación auténtica del concepto de “propaganda gubernamental”, dentro del procedimiento de Revocación de Mandato, con lo cual impidió a cualquier funcionario promover este ejercicio democrático.

“ES UN HONOR QUE ME CORRAN”

Adán Augusto López Hernández ha afinado la operación política del Gobierno de la 4T con su llegada al Gabinete federal. Desde su arribo a la Secretaría de Gobernación logró revivir a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), limar asperezas entre dos de los aspirantes más fuertes para llegar al Palacio Nacional: la Jefa de Gobierno capitalina Claudia Sheinbaum y el Senador Monreal Ávila, y sentarse con el PAN en una mesa de la cual se levantaría después el blanquiazul.

“Yo necesitaba un Secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda, que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad. Que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso está dedicado”, dijo este día López Obrador.

No obstante, el desempeño de Adán Augusto dentro del Gobierno enfrenta cuestionamientos luego de los videos en los que se le vio promocionando la revocación, un evento sobre el cual el propio Adán Augusto comentó en Sonora que asumiría las consecuencias: “Es un honor que me corran por estar con López Obrador”, mencionó en relación a si el INE podía sancionarlo.

En Coahuila, por ejemplo, Hernández López dijo durante el evento de Morena: “Inicia el amanecer democrático el 10 de abril porque yo no tengo ninguna duda de que aquí se dirá que no está sólo Andrés Manuel López Obrador”, expresó.

En tanto, en Sonora comentó: “El próximo domingo 10 de abril habremos de participar en un ejercicio inédito de democracia, histórico, que ha sido posible gracias a la iniciativa del Presidente López Obrador y a la lucha histórica de todos aquellos que compartimos una visión progresista”.

Y agregó: “Pasar de la democracia electoral que sólo nos permite votar por nuestros representantes a la democracia participativa que nos permite votar en la toma de decisiones particulares. Imaginen ustedes cuántos sin sabores nos hubiéramos ahorrado si en lejanos años de un Vicente Fox, de un Calderón o de un Peña Nieto contáramos con el recurso que hoy tenemos de la participación para la ratificación o Revocación de Mandato”.

El próximo domingo 10 de abril se celebrará esta inédita Revocación de Mandato para decidir la continuidad del Presidente López Obrador. Un total de 92.82 millones de mexicanos podrán participar en este ejercicio que para ser vinculante requerirá la participación de 37 millones de votantes.

La consulta de revocación, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, ha estado acompañada de polémica porque es impulsada por el propio López Obrador, por lo que la oposición le ha acusado de promover “una campaña permanente” para movilizar a sus bases. En contraparte, el Presidente alega que se trata de sentar un precedente para consolidar la democracia mexicana.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.