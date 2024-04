Entrevista ¬ El analista Julián Macías liga los ataques a Claudia y AMLO con Xóchitl

En entrevista con “Los Periodistas”, el activista Julián Macías Tovar señaló que a un mes del inicio de las campañas electorales en México, Pandemia Digital ha contabilizado más de 30 millones de tuits en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo, lanzados en su mayoría desde troll centers operados por gente cercana a Xóchitl Gálvez.

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).- Julián Macías Tovar, activista contra la desinformación digital y fundador de Pandemia Digital aseguró que las campañas negras en redes sociales en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la de candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum Pardo, específicamente las orquestadas en X con los hashtags #NarcoPresidenteAMLO y #NarcoCandidataSheinbaum, están ligadas a la abandera de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruíz.

En entrevista con “Los Periodistas”, Julián Macías señaló que después de analizar millones de tuits en los últimos dos meses pudo constatar que la mayor parte de los ataques en contra de López Obrador y Sheinbaum vienen de cuentas automatizadas que a su vez promueven el hashtag #XóchitlGálvezPresidenta2024.

“Estamos hablando que los dos últimos meses se han publicado más de 5 millones de tweets con hashtag equivocados y solamente equivocando el nombre de la candidata ‘Xóchit’ por Xochilt hay más de 3 millones de tuits equivocados por las cuentas que están apoyando a esta candidata. Cualquier usuario puede comprobar en cada comentario positivo que busque con el arroba y el hashtag #XóchitlGálvezPresidenta2024, con el error lt, y verá que son cuentas automatizadas porque han puesto en numerosas ocasiones esa errata”.

El activista contra la desinformación digital explicó que las mismas cuentas que son más retuiteadas, que tiene más tuits o más impacto generan con las campañas de #NarcoPresidenteAMLO, son las mismas que son más retuiteadas y comparten más tuits con #XóchitlGálvezPresidenta2024, es decir, una es la campaña sucia y otra es la campaña de apoyo.

“Vamos a encontrar las mismas cuentas, es más, vamos a encontrar las mismas cuentas con los hashtags que están puestos correctamente como los que están puestos incorrectamente y vamos a encontrar que son las mismas cuentas que hacen más tweets y más retweets en cada una de las campañas. Hay todo un elemento cuantitativo que siempre se repite en cada campaña en contra de AMLO, en contra de Claudia o a favor de Xóchitl, eso siempre se repite más allá de que luego hay una conversación residual que tiene menos impacto de personas reales, pero es curioso como todas estas cuentas que son las más retuiteadas en los hashtags que son correctos participan en cada una de las campañas con el hashtag equivocado, esto supera cualquier tipo de lógica”.

El pasado 3 de abril, Pandemia Digital quien desnudó las fábricas de trollcenters contratadas por Xóchitl Gálvez Ruiz para atacar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum Pardo, publicó un nuevo informe en el que afirma que a dos meses del inicio de las campañas presidenciales en México se han lanzado más de 30 millones de tuits publicados por más 300 mil cuentas, de los cuales más de 4 millones de tuits fueron publicados con hashtags equivocados por más de 180 mil cuentas, algo nunca visto en X, antes Twitter.

El informe señala que en total se han publicado más de 23 millones tuits desde más de 373 mil cuentas, la mayoría de los tuits incluían los hashtags #NarcoPresidenteAMLO, #NarcoCandidataSheinbaum o alguna de sus variantes. Menciona que son numerosos los elementos que apuntan a la artificialidad de la campaña, pero identifica principalmente tres.

La singular distribución de tipos de tuits siempre en similares cifras; donde apenas un 1 por ciento son tuits originales, frente a un 70 por ciento de retuits, 25 por ciento de respuestas y 5 por ciento de menciones.

La publicación de millones de tuits con los mismos errores ortográficos en los hashtags.

Y la reiteración de las mismas cuentas tanto entre las cuentas más retuiteadas como entre las cuentas más activas en las campañas con los hashtags correctos e incorrectos.

Estos datos solo se refieren a publicaciones en X con hashtags, siendo la punta del iceberg, ya que el trollcenter también auomatizó respuestas y contenidos audiovisuales sin hashtags favorables a Xóchitl y contra sus adversarios.

El número total de tuits lanzados, señala el informe, en su gran mayoría por los troll centers de la campaña de Xóchitl, superan los 30 millones; ya que a los 23 millones ya mencionados habría que agregar los más de 4 millones con hashtags equivocados y otras etiquetas empleadas para vincular a la formación política Morena y sus candidatos con el narcotráfico.

“Lo que yo he encontrado es que más del 50 por ciento de la conversación y estamos hablando de las narco etiquetas están centradas en 40-50 cuentas que son las que reciben los miles de retweets de los bots del troll centers. Estas 40 o 50 cuentas si se analizan los tweets que publican hay todo un patrón de las horas de publicaciones, es decir, que o bien están coordinados en un grupo donde dicen la hora a publicar, estamos hablando de un patrón que se repite exactamente de todas estas cuentas que muchas de ellas son anónimas usando imágenes de modelos o de personas que no son ellas”, dijo Julián Macías Tovar en “Los Periodistas”.

Respecto al origen de los recursos para orquestar estos ataques en redes sociales, el especialista explicó que usualmente muchos grupos suelen apoyar con dinero a las campañas con el objetivo de obtener algún beneficio una vez que el o la candidata llegue al poder.

“Yo creo que esto pasa bastante, la fiscalización del gasto político va precisamente a esos partidos políticos, lo que aquí ocurre es que hay muchas estructuras paralelas que apoyan una campaña y luego se buscan el rédito cuando esa persona que apoyaron gobierna”.

Julián Macías Tovar mencionó, al igual que lo ha hecho en ocasiones anteriores, que detrás de las campañas anti López Obrador y anti Sheinbaum están grupos como The Atlas Network, una agencia internacional que se dedica a impulsar el neoliberalismo y combatir a gobiernos de izquierda, la cual tiene integrantes mexicanos como el magnate Ricardo Salinas Pliego y el conductor de Latinus, Carlos Loret de Mola.

“Bueno, no hay que ser Sherlock Holmes para saber que ahí puede haber un hilo para tirar porque esta empresa Dinamic es precisamente la empresa de otro militante panista desde los 13 años que trabajó en la campaña sucia de Ecuador, trabajó en la campaña sucia de Colombia. Luego está el PAN y el PRD que históricamente usan bots, pero evidentemente hay apoyo externo y es seguramente no esté en la cuenta de gasto de estos partidos, sino que haya benefactores por ahí seguramente que alguno puede pensar quiénes son quién no está en la parte legal de cuentas, sino que bueno lo hacen por ideología o porque hay un beneficio luego a posteriori, eso no se puede saber”.

Finalmente, señaló que a pesar de los millones de tuits lanzados en X y los millones de dólares invertidos para pagar estas campañas, la realidad es que las tendencias continúan a favor de Claudia Sheinbaum.

“Yo creo que este tipo de campañas puede ser menos efectiva, incluso que se den la vuelta, porque estamos hablando de una súper campaña donde se están gastando mucho dinero con un elemento que es la vinculación del narcotráfico con el Presidente, no solamente es que no haya pruebas contundentes, sino que viene desde un espacio que sí que tiene pruebas y condenado de personas muy relevantes de gobiernos pasados, entonces casi el principio de trasposición de ‘pero bueno, esta gente, cómo va a acusar de lo que ellos está probado que han tenido esa vinculación a alguien que realmente no hay pruebas consistentes’. Mucha gente yo diría que incluso percibe esto como una campaña artificial no solamente digitalmente, sino también a la hora de difundir la narrativa”.

