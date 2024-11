VIDEOS ¬ Reportero español se tira al lodo para dramatizar transmisión desde Valencia

El influencer, cuya profesión es la abogacía y ser divulgador en Youtube, cuenta con 152 mil seguidores en X, antes Twitter, plataforma donde subió un video explicando su versión. Aseguró que se manchó de fango para no romper con la continuidad de diversas tomas que quería hacer pasar como una transmisión en vivo.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Rubén Gisbert, un influencer y comunicador español, fue grabado mientras se tiraba al suelo para mancharse las rodillas de lodo y dramatizar una supuesta transmisión en vivo desde Valencia, España, en la zona de desastre provocada por las inundaciones de una DANA, en la que han muerto más de 217 personas y decenas están desaparecidos.

El video que se viralizó en redes sociales fue grabado en la noche desde un balcón, sin que Gisbert o su equipo se percataran de la cámara. En las imágenes puede apreciarse como el influencer indica que están por comenzar pruebas de grabación. El individuo se dirige a un charco de lodo y se tira de rodillas para empaparse del fango. Posteriormente, regresa ante su cámara para comenzar a grabar un video que después fue hecho pasar como una transmisión en vivo.

Incluso, Gisbert difundió una noticia falsa en la que asegura que en un estacionamiento posiblemente habría cientos de personas muertas. “Entraron muchos, pero hay 700 tickets de parking que no salieron, y cuyos dueños no sabemos si escaparon, si bajaron”, explicó en su video. Medios locales ya han desmentido la noticia, afirmando que el estacionamiento de Bonaire no cuenta con sistema de Tickets porque el aparcamiento es gratuito.

Rubén Gisbert no solo se manchó tirandose al suelo para entrar en el directo del programa de Iker Jimenez y aparentar estar sucio, sino que difundió el bulo de los 700 tickets del parking de Bonaire. Ese parking no tiene tickets y de momento no han encontrado ninguna víctima. pic.twitter.com/nmwQpfc7gs — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) November 4, 2024

El influencer, cuya profesión es la abogacía y ser divulgador en Youtube, cuenta con 152 mil seguidores en X, antes Twitter, plataforma donde subió un video explicando su versión. Aseguró que se manchó de fango para no romper con la continuidad de diversas tomas que quería hacer pasar como una transmisión en vivo.

“Sobre la campaña mía de difamación de las rodillas en el barro en la conexión con Iker Jiménez. ¿Ayer me arrodillé en el barro en medio de las conexiones que hacíamos? Sí. ¿Lo hice para que se viera barro en mis rodillas, a pesar de que llevo 7 días de barro hasta aquí arriba? Sí, lo hice. ¿Por qué? Porque la primera conexión fue grabada cuando me meto dentro del garaje con barro hasta las rodillas, la conexión esa fue grabada, y yo no puedo aparecer en la segunda conexión sin barro en las rodillas si se supone que vengo de un garaje. Para que no se note que no estamos en directo hice eso. Me equivoqué, lo siento, no esperaba que estuvieran tan encima mío, grabándome, vigilando y orquestando esto”, explicó Gisbert.

Además, el comunicador aseguró que en realidad no se dedica a ser reportero, sino que lo suyo es la “acción política”, y presumió que desde que sucedió la tragedia en Valencia ha estado apoyando a las y los damnificados. “Yo no soy reportero. Yo no me dedico ni al mundo de la comunicación en televisión, ni a las noticias, soy divulgador y soy activista”, afirmó.

MONTAJE RECUERDA AL CASO LORET DE MOLA

En México, el caso del influencer español recordó a los montajes que realizados el conductor Carlos Loret de Mola en Televisa. Por ejemplo, cuando el 9 de diciembre de 2005, durante el noticiero “Primero Noticias” ese realizó un gran despliegue para mostrar “en vivo” la captura de una banda de presuntos secuestradores y la liberación de sus víctimas. Dos meses después se supo que todo había sido un montaje orquestado por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), a cargo de Genaro García Luna, con la participación de Loret de Mola en la televisora más grande del país.

“El 9 de diciembre de 2005 nos tocó transmitir la información de su captura y luego supimos que se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes, y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo”, explicó Laura Barranco en entrevista, quien señaló que Loret nunca se detuvo a pesar de que había claras señales de que se trataba de una puesta en escena.

Otro célebre montaje fue el de la existencia de una supuesta niña llamada Frida Sofía, atrapada en el colapso del Colegio Enrique Rébsamen, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Nunca existió ninguna menor de edad con ese nombre, pero Televisa, otra vez con Loret de Mola al frente, tuvo picos de audiencia durante esa transmisión.