Decenas declarados, 8 detenidos, millones en juego y una generación del PAN vinculada

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).– Christian Von Roehrich de la Isla, exdiputado de la Ciudad de México y exalcalde panista, su hermana, y 10 personas más, la mayoría exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez, son los presuntos involucrados que ha dejado hasta ahora la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por el Cártel Inmobiliario, la trama de corrupción en la que se ha visto involucrada el Partido Acción Nacional (PAN) en la capital.

Por este caso, seis servidores públicos han sido detenidos –incluido el exdelegado Christian Von Roehrich de la Isla–, así como la hermana del exalcalde Sofía “N” y otro empresario de nombre Roberto “N”, mientras que otros cuatro están en calidad de evadidos, indicó en entrevista con SinEmbargo el Vocero de la Fiscalía, Ulises Lara. Además está el caso de un exfuncionario detenido por enriquecimiento ilícito cuyo papel en esta trama ha sido investigado.

Christian Von Roehrich se encuentra bajo prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Norte, misma figura que fue aplicada a Adelaida “N”, exdirectora general de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en el actual Gobierno de Santiago Taboada. La Fiscalía también detuvo a la hermana del exalcalde Sofía “N” y al exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Nicias Aridjis Vázquez, quien se desempeñó en el cargo a lo largo de cuatro administraciones que incluyen los gobiernos de Jorge Romero y Christian Von Roehrich. Ambos están en prisión domiciliaria.

Además han sido detenidos Ismael Isauro Chalico García, quien ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de Director General de Administración; José Ramón “N”, supervisor de trabajos de la Alcaldía, Alejandro “N”, extrabajador de la demarcación, y el empresario Roberto “N”. Se encuentran evadidos Victor Mendoza, Director de planeación, Emilio Sordo, Director de Desarrollo Urbano; y Elvia “N” y César “N”, este último trabajador por honorarios. De igual forma ha sido detenido por enriquecimiento ilícito Luis Vizcaíno, exdirector general Jurídico y de Gobierno de Benito Juárez, cuyo papel en la trama, según se ha informado, estaba bajo investigación.

El Vocero explicó que, en caso de hallarse una relación entre los administradores de las empresas involucradas, los funcionarios y personas cercanas a ellos, tendrá que comprobarse que se trata de probable lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues al momento se han observado intercambios y movimientos con grandes sumas de dinero que han despertado el interés de la Fiscalía.

“Si hay estos vínculos pues tendrá que probarse, pero lo que sí puedo decir es que nace de esta investigación, de la investigación de empresas de operaciones que hicieron ellos de estos intercambios y de estos movimientos, así que para nosotros no está sino apenas encontrándose un hilo de una madeja, quizás mucho más grande”.

Además de los funcionarios de la demarcación, apuntó Lara, actualmente se están entablando diálogos con servidores públicos de otras instancias para determinar posibles responsabilidades en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la capital, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPyC) y las notarías que participaron.

EL MODUS OPERANDI

Son cinco las empresas involucradas, mientras que otras dos están bajo análisis por su probable involucramiento. Las que forman parte de la carpeta de investigación actualmente son: City Coyoacán 6, Grupo Comercial Díaz Mendoza, Diseños y Construcciones JP, Constructora Tesaval, y Construcciones y Desarrollos Virtuales. Esta última tiene como apoderada legal a Sofía “N”, hermana del exalcalde Von Roehrich.

Christian Von Roehrich, quien gobernó la Alcaldía Benito Juárez entre 2015 y 2018, es acusado por la FGJ-CdMx de encabezar la red de corrupción denominada Cártel Inmobiliario, que consistía en otorgar permisos a constructoras e inmobiliarias a cambio de departamentos y otros favores. De acuerdo con la dependencia, el también exdiputado habría pedido a un empresario facilitarle departamentos en el complejo residencial City Towers a cambio de que avanzara la construcción de esos edificios.

“No aparecen como figuras directas quienes son los probables responsables, o los articuladores, de esta trama”, explicó Lara. “Hay un núcleo que va pensando las maneras mediante las cuales van realizando acciones que les benefician y pueden ir encubriendo sus propios pasos para no ser descubiertos. Para nosotros entonces resultaba muy obvio que si alguien estaba de Director General de una área tan sensible como es la de Obras, que apareciera como propietario de un bien inmueble, el cual le había autorizado, pues hay una relación causal directa”.

Al momento, las autoridades capitalinas han entrevistado a un centenar de testigos y afectados que proporcionaron información para las diligencias y permitió dar cuenta del modus operandi de la red.

“Pareciera tan simple, que también cuando lo demostramos en su declaración patrimonial si este servidor público tiene un nivel de ingresos determinado, y lo que está reportando como un bien patrimonial está por encima de eso, tenemos una incongruencia, que puede llamarse al delito que conocemos como enriquecimiento ilícito. Si fueran además otros los ingresos, o más los bienes, tendríamos que preguntar si esta persona cuenta con otra fuente de ingresos, como podrán ser empresas, pertenencias, etcétera, pero también tendrían que estar declaradas”, detalló Lara sobre cómo se fue fincando la investigación desde la Fiscalía.

“Por ejemplo, nos narra el empresario que declaró: ‘Me pidieron ayudar en la instalación de la pista de patinaje en la explanada principal de Benito Juárez, y participamos pagando en principio 800 mil pesos y luego un millón de pesos en efectivo, que entregamos al Director General de Obras'”, profundizó el Vocero. “Una de las cosas que llamó la atención en ese momento fue si podían esto probarlo ellos con un documento que pudiera por lo menos dar cuenta de que pagaron ese dinero en efectivo nos dijeron que sí, que ellos tienen una para para formalizar los recursos que pagan en efectivo llevan una cuenta, y dan unos recibos que ellos le llaman azules para distinguirlos de los otros colores con los cuales ellos manejan sus pagos, entonces dicen, ‘Sí, entregamos este dinero en efectivo, se los dimos a ellos y sabemos que no fueron a los únicos que le solicitaron'”.

En ocasiones anteriores, el Vocero de la Fiscalía ya había asegurado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de Sin Embargo Al Aire que el llamado Cártel Inmobiliario había utilizado empresas fachadas para ocultar sus operaciones ilícitas dentro de la Alcaldía.

“Empezamos a buscar y nos encontramos que no sólo había bienes de ellos no declarados, algunas empresas, empresas fachada, empresas que cubrían algunos elementos básicos como son pagos de impuestos, pero no necesariamente estaban cumpliendo con todo lo que hace una empresa formal […] Hoy sabemos que las empresas que ellos (el “Cártel Inmobiliario”) estaban operando no estaban actuando de forma legal, estaban teniendo mecanismos que no respondían a la operación formal de empresa, estamos investigando todo eso, eso nos va a arrojar más información, hay más inmuebles”, dijo Lara en agosto del año anterior.