“No pasó nada, ya se resolvió”: El Presidente dice que seguirá trabajando con Samuel

El mandatario dijo que aunque no se han comunicado, se verán el próximo 16 de diciembre, cuando visite la entidad para la inauguración de la última etapa del acueducto El Cuchillo II.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta mañana que Samuel García Sepúlveda volviera a las funciones como Gobernador de Nuevo León, luego de que el PRIAN amenazara con quedarse el Gobierno estatal si hacía valer su licencia para contender por la Presidencia de la República en 2024.

Desde Palacio Nacional, López Obrador señaló que hubo mucha propaganda del PRIAN para generar estabilidad en el estado, pero que ya se resolvió y “no pasó nada”.

“Ayer ya resolvieron lo de Nuevo León, y no fue la Corte, fue el Congreso [local]. Ya se resolvió. […] Pues qué bien que ya hay un acuerdo. Ya vieron cuánta propaganda ¿no? La inestabilidad, se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León. No pasó nada, ya se resolvió”, dijo.

El mandatario calificó de “politiquería” las acciones del PRIAN en contra de Samuel García, debido a que “nada más escandalizan y alteran a la gente”.

Además, apuntó que seguirá trabajando en conjunto con García Sepúlveda “en beneficio del pueblo de Nuevo León”, y aunque mencionó que hasta el momento no han tenido comunicación, espera que se crucen el próximo 16 de diciembre para inaugurar la última etapa del acueducto El Cuchillo II.

“No hace falta [tener comunicación], voy a ir allá el día 16 [de diciembre] a inaugurar lo de El Cuchillo en definitiva, y va a estar él”, anunció.

Ayer, el exvicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, a quien el PRI y el PAN impusieron como Gobernador interino, devolvió la gubernatura a Samuel García, emecista que perdió el control del estado al intentar contender por la Presidencia, aspiración de la que tuvo que desistir ante la crisis que enfrenta en Nuevo León frente a la oposición.

Samuel García había sostenido este lunes que él era el Gobernador Constitucional de Nuevo León al no haber usado la licencia que le concedió el Congreso del estado para aspirar por la Presidencia de México. No obstante, el PRI y el PAN en la entidad aseguraban que quien tenía las funciones de mandatario, de manera interina, era el exvicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, personaje al que esos mismos partidos impusieron en esa posición.

Orozco Suárez indicó que dejaba la gubernatura interina para garantizar la paz y la gobernabilidad del estado. Luego de exponer las dificultades que se presentaron para que pudiera tomar las riendas del cargo, sostuvo que decidió hacerse a un lado y renunciar.

El interino del PRI y PAN, quien en tres años ha sido Diputado del PAN local, exvicefiscal y se asumía como Gobernador interino, reconoció que no tenía ningún recurso material ni el control de los recursos del estado, además de que ningún integrante del Gabinete respondía a sus órdenes.

Por su parte, Samuel García había dado a conocer que estaba en pláticas con Orozco para hacerle ver que él era quien tenía el control de la entidad. “Nunca me fui porque decidí no usar la licencia y al no usarla reasumí funciones desde el sábado a primera hora y hoy lunes vamos a jalar”, sostuvo García en un video compartido en su cuenta de Instagram. “Estoy en comunicación con Luis Orozco. Ya le hice ver que reasumí funciones, que no usé la licencia y que por lo tanto pues no hay tal Gobernador interino. Es clarísimo que la licencia es un derecho que puedes usar o no usar y, por tanto, al no haberla usado, soy el Gobernador constitucional de Nuevo León”.

El sábado 2 de diciembre, Samuel García regresó por medio de un decreto a la gubernatura. En las primeras horas de ese día reveló que ya había comunicado a su Gabinete que reasumió legal y formalmente funciones. “Los he convocado el día de mañana a primera hora para seguir construyendo el nuevo Nuevo León”, sostuvo en un mensaje en su cuenta de X.

Un día después, retomó sus actividades como Gobernador Constitucional. Durante la inauguración del inicio de la reconstrucción del Puente Vehicular sobre Arroyo Potrerillos, en Escobedo, García Sepúlveda aprovechó la ocasión y denunció que previo a que estallara el conflicto el PRI y PAN le mandaron una carta con 11 puntos a cumplir para que pudiera participar en la precampaña de Movimiento Ciudadano rumbo a la elección presidencial.

La salida de Samuel ha colocado en una situación complicada a Movimiento Ciudadano, su partido, que está pendiente de anunciar la ruta a tomar para sustituirlo como su precandidato presidencial, quien en los últimos días había mostrado un crecimiento en las encuestas y que llevaron a la oposición a activar una campaña de desprestigio en su contra al mismo tiempo que en su estado se agravaba la crisis política que ha sorteado desde que inició la gubernatura en contra del PRI y PAN, que controlan el Congreso local.

García sostuvo el domingo que cuando vio la posibilidad de que el PRI y PAN tomaran el Gobierno estatal desistió de sus aspiraciones presidenciales, pues “no hay proyecto personal más importante que Nuevo León”, y no iba a sacrificar a la entidad por la campaña rumbo al 2024.