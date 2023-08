Agresiones se intensifican contra conductores de apps en la joya turística de México

Los socios conductores acusan a las autoridades de no frenar la violencia y las agresiones, a pesar de que el problema se ha extendido por meses en la joya del turismo mexicano; ahora hay incluso denuncias por ataque con ácido y antes turistas ya han sido aterrorizados por las agresiones en Quintana Roo.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– Cancún, la joya del turismo mexicano, se ha visto afectada por un conflicto que ha durado meses y que solamente se ha intensificado: la entrada de conductores de aplicación, como Uber y DiDi, ha sido recibida por los taxistas de la zona con violencia cada vez más contundente: primero fueron golpes y daños materiales. Esta semana, ya se reportó un caso de agresión con ácido, en un escalamiento de las agresiones.

Intimidaciones. Amenazas. Vetos. Sanciones. Monopolio. Taxistas y vehículos de aplicaciones se han visto envueltos desde principios de año, algo que incluso llevó a Estados Unidos a emitir una alerta de viaje en el que advertía que “las disputas pasadas entre estos servicios y los sindicatos de taxis locales ocasionalmente se han vuelto violentas, lo que ha resultado en lesiones a ciudadanos estadounidenses en algunos casos”.

Luego que Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno del estado de Quintana Roo, diera a conocer que en un periodo máximo de dos semanas, el Gobierno del Estado presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad para sancionar a los operadores de taxis en Quintana Roo y no sólo a los concesionarios por agresiones que lleven a cabo conductores de plataformas digitales, los socios de apps aseguraron que es una más de sus estrategias para retrasar los procesos.

Agueda Esperilla Soto, vocera de los socios conductores, detalló que no habría por qué modificar la ley para sancionarlos, pues como ciudadanos deberían de pagar sus delitos. “Como siempre es parte de su circo, de su show, porque tienen la presión, por qué tendrían que modificar la Ley, si como ciudadanos los deben detener y procesar, así de simple, el ser taxista no debe de marcar una diferencia, pero si fuera al revés que nosotros los agredimos a ellos, no se hubieran esperado a modificar la Ley”, dijo en entrevista con Por Esto!

CÓMO COMENZÓ EL PLEITO TAXIS-UBER?

El pasado 11 de enero, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún, los magistrados Jorge Mercado y Leonel Jesús Hidalgo avalaron que Uber es una plataforma de transporte privado, por lo que podrán operar sin una concesión en Quintana Roo.

Y es que pese a los recursos presentados por los sindicatos de taxistas, los magistrados dijeron estar apegados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que dictar lo contrario sería inconstitucional.

Esto desató la tensión que durante varios meses y años había permeado en las calles de la ciudad balnearia de Cancún, uno de los puntos turísticos más importantes del país y del continente. Y es que, dado el elevado costo de los taxis locales en Cancún, muchos viajeros prefieren utilizar las aplicaciones.

Desde entonces, se han sucedido bloqueos, amenazas y enfrentamientos cada vez más intensos en la zona hotelera de Cancún, así como el Aeropuerto, que conecta directamente.

Los habitantes de Cancún acusan cobros excesivos sin taxímetro, acoso sexual y asaltos por parte de los taxistas locales, una “mafia” cuyo sindicato protagonizó estos días bloqueos y agresiones contra turistas y choferes de Uber por la reinstalación del servicio de la plataforma en el municipio de Quintana Roo. Ante la Fiscalía estatal, hay más de 500 denuncias contra ellos por agresiones a conductores de esta aplicación.

LOS ATAQUES ESCALAN

Un nuevo ataque contra un conductor de la plataforma Uber se dio a conocer la tarde de ayer en una de las principales avenidas de la ciudad, donde un taxista perteneciente al Sindicato “Andres Quintana Roo” fue señalado de lanzar ácido contra el vehículo particular.

#Entérate Otro más… Taxista ataca con ácido a automóvil de un conductor de Uber en #Cancún Tras ser exhibido, el taxista acepto su responsabilidad y se comprometió a reparar los daños, ante las presencia de las autoridades policíacas que atendieron el reporte. pic.twitter.com/VVVHSh9A01 — QuintanaRooNews (@quintanaroonews) August 6, 2023

El hecho fue reportado a las autoridades, por lo que los elementos de la policía presentes iban a proceder conforme a la ley, pero el ruletero pagó los daños y se retiró del sitio. Un posible reincidente o participe en otras agresiones quedó en libertad del atentado que ocurrió sobre la avenida Bonampak.

En un video que circuló a través de redes sociales fue como se evidenció el nuevo ataque en el cual el conductor de Uber estaba por recoger a unos pasajeros cerca de Plaza Malecón Las Américas en un centro de hospedaje, cuando el taxista realizó el ataque con ácido. Por suerte, únicamente la unidad resultó con daños en el espejo lateral del lado del conductor, por lo cual, solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal llegaron al auxilio y al ver los daños provocados y luego de los señalamientos directos de la victima, el taxista iba a ser detenido, por tal motivo, fue sometido por los agentes de Seguridad; sin embargo, al final pidió disculpas a la persona afectada y en ese momento pagó los daños, por lo cual los uniformados enseguida lo liberaron.

Esta no es la primera vez que los conductores de Uber son atacados por taxistas en la zona turística de Quintana Roo. En el siguiente video se ve una agresión denunciada apenas el pasado 10 de julio.

#QuintanaRoo|| En #Cancún continúa el ataque del gremio taxista contra el servicio ejecutivo @Uber_MEX, donde los más afectados son los usuarios, ya que es una constante que pone en riesgo tanto su seguridad como la movilidad en dicho municipio.@rodrigoalcazaru@MaraLezama pic.twitter.com/9Kkn53bR8S — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) June 10, 2023

Ya hace un par de semanas, dos taxistas fueron detenidos en la ciudad de Cancún, en la costa caribeña mexicana, por atacar una camioneta que llevaba turistas extranjeros, autoridades estatales. El incidente ocurrido el jueves en esa localidad turística fue el último de una serie de ataques realizados por taxistas contra vehículos privados al sospechar que operan bajo la aplicación de Uber.

Al condenar el hecho, las autoridades del estado de Quintana Roo, donde se encuentra Cancún, indicaron que ese tipo de comportamiento no será tolerado.

“Se aplicará la ley y se actuará conforme a derecho, a fin de que actos como estos no queden impunes y salvaguardar la integridad de las personas”, dijo en un comunicado la Fiscalía de Quintana Roo.

Los residentes locales publicaron en las redes sociales un video en el que se observa al menos a dos taxistas uniformados que golpean con objetos una camioneta.

En medio de la agresión, el conductor intenta escapar con la puerta trasera del vehículo abierta, mientras el equipaje de las turistas que iban en la unidad se desparrama por la calle. Más tarde, se ve a tres mujeres recogiendo sus maletas en la calle.

“¿Qué están haciendo?”, grita una mujer en inglés mientras taxistas beligerantes se arremolinan en torno a la escena portando lo que parecían garrotes improvisados.

La propietaria de un comercio local que filmó el incidente invitó a las mujeres a refugiarse en su tienda. En el video se ve cómo los taxistas persiguen al conductor de la camioneta por la calle hasta que llega a un agente policial.

La Fiscalía estatal dijo que los dos taxistas fueron señalados por los delitos de robo, daños y lesiones.

Los medios de comunicación locales informaron que la camioneta no era de la aplicación de Uber, sino de un servicio local de transporte privado. Incidentes anteriores de taxistas que atacaron vehículos privados en Cancún se basaron también en la suposición errónea de que operaban con Uber.

Sobre lo ocurrido en #Cancún, relacionado con un grupo de taxistas que causaron daños a una camioneta que transportaba a turistas extranjeras, debe castigarse con todo el rigor de la ley contra quienes resulten responsables. Estamos en estrecha comunicación con la autoridad. — MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) July 28, 2023

Miguel Torruco, Secretario de Turismo, también alertó sobre el tema. “Sobre lo ocurrido en Cancún, relacionado con un grupo de taxistas que causaron daños a una camioneta que transportaba a turistas extranjeras, debe castigarse con todo el rigor de la ley contra quienes resulten responsables. Estamos en estrecha comunicación con la autoridad”, dijo.

EL MODELO QUE PERMITE EL ABUSO DE TAXISTAS

En México, se usa el modelo de acceso restringido para prestar este servicio, ya que es necesario contar con un permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), además de firmar un contrato o convenio con los administradores aeroportuarios, en el cual se establecen los pagos y contraprestaciones por estos servicios, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

“Como consecuencia del modelo de acceso restringido, así como de la normativa aplicable, únicamente los vehículos que cuenten con un permiso de autotransporte federal de pasajeros pueden trasladar personas desde los aeropuertos. Asimismo, están impedidos para recoger pasaje a menos que se acuerde previamente una dirección con el usuario con destino al propio aeropuerto. Por lo anterior, las unidades autorizadas para prestar este servicio en los aeropuertos suelen realizar un viaje de regreso sin pasajeros. Estos viajes vacíos implican costos de consumo de combustible y tiempo de trayecto, lo que resulta ineficiente por la subutilización de las unidades”, explica un informe de octubre de 2022 de la Comisión.

“Adicionalmente, el otorgamiento de permisos de autotransporte de pasajeros desde los aeropuertos se ve afectado por una decisión discrecional por parte de los administradores aeroportuarios, debido a que la norma no establece los supuestos que se deben considerar para emitir opinión favorable. Dicha decisión otorga a los administradores aeroportuarios la capacidad de restringir artificialmente la oferta en este servicio. Lo anterior, podría generar incentivos para limitar el número de participantes en este mercado y así influir sobre el precio”, destaca.

En 2016, la Cofece ya impuso una sanción de 63 millones de pesos al AICM “por la comisión de prácticas monopólicas relativas que consistieron en el establecimiento de cláusulas discriminatorias que impedían el acceso de nuevos participantes (agrupaciones de taxistas) al mercado”.

En el mismo año, la Comisión inició una investigación por posibles prácticas monopólicas en el aeropuerto de Cancún, hoy epicentro de la polémica. Durante la investigación, detalló, la Comisión acreditó que el AIC se negó a proporcionar el acceso al aeropuerto a tres agentes económicos, al ser el único que puede arrendar los espacios y conceder los derechos de acceso al uso de la infraestructura aeroportuaria a las agrupaciones de taxis.

“Esta conducta se llevó a cabo entre febrero de 2010 y abril de 2018. El 25 de julio de 2019 el Pleno acreditó la responsabilidad del AIC en la comisión de esta práctica por lo que ordenó su supresión e impuso una sanción de más de 72 millones de pesos”, enumeró.

Por último, en noviembre de 2016, la Cofece recomendó al Congreso y a la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (SCIT) modificar la normatividad que aplica a los prestadores del servicio público de autotransporte de pasajeros en su modalidad de taxi, desde los aeropuertos nacionales, y transitar del actual modelo de acceso exclusivo o restringido a uno abierto.

–Con información de PorEsto y Manuel González.