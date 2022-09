AMLO: Podría haber presión a SCJN porque prisión preventiva es asunto “delicadísimo”

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que posiblemente se ejerza presión a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la discusión sobre la eliminación de la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa al tratar el tema en sus conferencias matutinas.

“¿De presión de aquí? No, no, no, no. Nosotros no somos iguales. Ah, puede ser que sí sea presión porque tocamos el tema. ¿Cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo? Independientemente de que el Poder Judicial, la Suprema Corte, invalida un artículo de la Constitución y está interfiriendo en la esfera de otro poder”, expuso.