Hilos, una obra para reflexionar y sensibilizar acerca de la violencia

Alejandra Ambrosi forma parte de esta obra no sólo como actriz, sino como codirectora junto a Gabriel Mata Cervantes. “Creo profundamente en el poder que tiene el teatro y el arte para generar empatía y para que logremos juntos sensibilizarnos y visibilizar estos temas”, refirió Alejandra.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- El Foro Lucerna es un espacio que siempre muestra propuestas interesantes y de calidad, ahora es turno de la obra Hilos, protagonizada por Alejandra Ambrosi, que también participa en la dirección junto a Gabriel Mata y producción, este monólogo nos presenta a Ema, una mujer que deberá tejer su vida de nuevo tras perderlo todo.

“Es una obra que explora todas esas pequeñas cosas que normalizamos en nuestras vidas, que dejamos pasar y que se van haciendo nudos en forma a veces de violencia y de desigualdad. En el caso de esta historia de Hilos, de Emma que es el personaje que interpreto, pues estos nudos se van acumulando hasta que llega un momento en donde ella se tiene que enfrentar a una realidad terrible y entonces la historia comienza cuando está tratando de desenredar todos estos nudos”, contó Alejandra Ambrosi en entrevista a SinEmbargo.

En la obra se toca un tema importante y desafortunado: la violencia, algo que motivó a Alejandra para traer y visibilizar este proyecto, que se gestó desde febrero y del que forma parte no sólo como actriz, sino como codirectora junto a Gabriel Mata Cervantes “Creo profundamente en el poder que tiene el teatro y el arte para generar empatía y para que logremos juntos sensibilizarnos y visibilizar estos temas, que son son parte de nuestro tejido social”, acotó.

Esta es la primera vez que la actriz hace un monólogo, situación que la tiene nerviosa y emocionada, ya que se enfrenta a un gran reto. “Ha sido un proceso muy rico, muy creativo, muy interesante, muy doloroso al mismo tiempo y como dices, estoy sola en el escenario, es un monólogo, nunca había hecho un monólogo en mi carrera entonces es un gran reto, porque normalmente el actor trabaja en base a las reacciones de los estímulos que se provocan con el otro, entonces los estímulos me los tengo que crear yo misma”.

Hilos es una puesta en escena que va más allá, que busca hacer reflexionar y poner en la mesa temas difíciles de los que hay que hablar.

“Para mí tiene un propósito más grande que yo o más grande que mi carrera, o sea, como que mi propósito sí está enraizado en poder hablar por todas aquellas que ya no pueden hablar o que han sido silenciadas, dar voz a los invisibles, a las invisibles y sensibilizarnos con este tema, como que hay una parte muy linda de todo este proceso en donde siento que es un acto de amor propio y de amor al arte y de amor al teatro y amor a lo que hago, que quiero compartir y conectar con la gente a través de un tema que me parece necesario”.

Para saber qué es lo que el público piensa y siente al ver la obra, Alejandra compartió que tiene una cuenta de Instagram dedicada a este proyecto, por lo que invitó a los asistentes a visitar @hilos.teatro. “Para mí es muy importante que todos los que vengan pues me cuenten que sintieron que pensaron que los hizo reflexionar justo estoy creando esto para hacer comunidad y este y pues poder tejer nuevas realidades que no implique borrarnos a nosotros mismos o que no implique actos de violencia”.

Alejandra Ambrosi destacó que esta obra se realiza gracias a Fiesta Americana, quienes empatizaron con la causa y comprendieron la importancia del tema que se aborda en la puesta en escena. Además, destacó al equipo creativo que hay detrás de esta obra en el que se encuentra Emilio Zurita en la escenografía, con música original a cargo de Juan Pablo Villa y con Giselle Sandiel encargada del vestuario. “Tengo un equipo creativo fantástico que ha cobijado la obra y el texto de una manera hermosa, sensible y profunda y creo que estamos en un buen lugar ya, para compartirlo con el público”.

Hilos se presenta en el Foro Lucerna (C. Lucerna 64, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México) con funciones los martes a las 8:30 pm hasta el 17 de diciembre.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.