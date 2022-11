My Chemical Romance regresará a México después de 14 años, ¿qué esperar de su show?

A escasos 12 días de que se lleve a cabo una de las fiestas musicales más esperadas del año, analizaremos dos de los elementos que posiblemente estarán presentes en el reencuentro de My Chemical Romance con el público mexicano.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- Han pasado 14 años desde la última vez que la agrupación estadounidense My Chemical Romance pisó suelo mexicano para presentarse en el extinto Coca-Cola Zero Fest, festival que se llevó a cabo en el 2008, en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, y en dónde también se presentaron The Mars Volta, Smashing Pumpkins, My Morning Jacket y más.

Este 2022 los hermanos Gerard y Mikey Way, Ray Toro y Frank Iero, volverán a pisar parte del macro complejo deportivo “Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca” pero ahora de la mano del Festival Corona Capital para presentarse el 18 de noviembre ante miles de seguidores que se quedaron esperando por años su regreso a la capital mexicana.

Fue en octubre del 2019, nueve años después de la publicación de su cuarto y último álbum de estudio titulado “Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoy”, cuando MCR emocionó a su séquito de seguidores a nivel mundial con el anuncio de su reencuentro en un concierto que ofrecieron el 20 de diciembre de ese mismo año en Los Ángeles, California.

Meses después de la gran noticia, la banda planeó una gira por Europa, sin embargo, el tour se vio afectado por la rápida propagación del coronavirus a nivel mundial por lo que finalmente tuvieron que posponer su regreso a los escenarios.

El pasado mayo del año en curso, el grupo liderado por Gerard Way estrenó “The Foundations of Decay”, su primer single en ocho años, y semanas después el festival citadino Corona Capital los anunció como headliner de su primer día de actividades, los boletos del evento volaron y el resto, es historia.

Ahora a escasos 12 días de que se lleve a cabo una de las fiestas musicales más esperadas del año, analizaremos dos de los elementos que posiblemente estarán presentes en el reencuentro de My Chemical Romance con el público mexicano.

DISFRACES

A través de redes sociales se ha viralizado en distintas ocasiones el outfit —que muchas veces llega a ser un disfraz— con el que se presenta Gerard Way, vocalista de la agrupación, en los escenarios.

Al líder de 45 años de edad se le ha podido ver vestido de enfermera, de murciélago, de calavera, de porrista, de la primera dama de EU Jackie Kennedy, de payaso y de fantasma, entre otros.

Para el When We Were Young, que se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada, la banda salió caracterizada de personas de la tercera edad, temática que iba bastante ad hoc con la primera edición del festival emo, que se realizó el pasado 23 de octubre.

Ghost Gee Via swathirs17 pic.twitter.com/2cvvpAV6Vm — My Chemical Romance Updates 🪰 (@MCRupdates1) September 25, 2022

MCR at WWWY2 pic.twitter.com/jyg8OlaoGm — My Chemical Romance Updates 🪰 (@MCRupdates1) October 26, 2022

La incógnita sobre el disfraz que puede llegar a portar Gerard ha generado algunos rumores que apuntan que el músico podría salir vestido de mariachi o de catrín, sin embargo, habrá que esperar hasta el 18 de noviembre para ver con qué ocurrencia sorprenderá a su fandom.

UN LINEUP INIGUALABLE

A diferencia de la mayoría de las agrupaciones y de pasados tours, para esta gira My Chemical Romance se ha dado a la tarea de cambiar su setlist en todas sus presentaciones por lo que cada uno de sus shows termina siendo único.

Dentro de la selección de temas hay algunos patrones como la apertura de cada presentación con “The Foundations of Decay”, sin embargo para la primera fecha del When We Were Young prescindieron de este tema y optaron por abrir con “I’m Not Okay (I Promise)”, canción que desde hace algunos años se convirtió en un himno para la banda.

Si hay algo que recalcar es que cada setlist resulta ser una mezcla de sus cuatro álbumes de estudio —”I brought you my bullets, you brought me your love”, “Three cheers for sweet revenge”, “The Black Parade”, “Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys”— y otros sencillos por lo que el Corona Capital será testigo de la presentación de gran parte de la trayectoria de la banda estadounidense.

¿El consejo? Ir bien preparado para disfrutar de cualquier combinación de temas posible que la banda pueda presentar en el festival mexicano.

My Chemical Romance se encargará de cerrar con broche de oro el primer día de actividades del Festival Corona Capital, que se llevará a cabo los próximos 18, 19 y 20 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.