Ya son 22 personas que reciben alta médica tras trifulca en el estadio de Querétaro

Un helicóptero de la Secretaría de Salud de Jalisco recogió este lunes a dos pacientes internados por la pelea que se desató en el Estadio Corregidora. Ambos se encuentran en un estado de salud de “urgencia relativa”, dijo el Gobernador Alfaro.

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).– Tres personas más recibieron este lunes por la tarde el alta médica en Querétaro luego de la trifulca que se desató el sábado pasado en el Estadio Corregidora, donde barras bravas del equipo local y de Atlas se engarzaron en una pelea que se trasladó a todos los sitios del recinto y que dejó 26 heridos en total.

“Se dio alta médica a tres personas más que resultaron lesionadas en el Estadio Corregidora, quienes fueron atendidas en el Hospital General. Serán trasladados vía aérea a su estado de origen, para seguir priorizando su salud”, indicó Lupita Murguía, Secretaria de Gobierno de Querétaro.

Con estas altas médicas sumamos 22 afectados que han sido atendidos y dados de alta. — Lupita Murguía (@LupitaMurguiaG) March 7, 2022

Con estas altas, ya suman 22 personas que han salido del hospital, añadió Murguía. Más temprano el lunes, 19 personas habían salido del hospital. “El Secretario Agustín Dorantes está trabajando en coordinación con las autoridades del Gobierno de Jalisco, para dar atención a las personas lesionadas y sus familias”, completó la funcionaria.

Por su parte, el Gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que este mismo lunes, un helicóptero y personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de la entidad se trasladaron al Hospital General de Querétaro para recoger a dos pacientes jaliscienses.

Esta tarde el helicóptero y personal de @SAMUJalisco se trasladaron al Hospital General de Querétaro para recoger a dos pacientes jaliscienses. Su estado de salud es de urgencia relativa, por lo que estarán bajo observación en el hospital civil Fray Antonio Alcalde. pic.twitter.com/L9QJkbl8gu — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) March 7, 2022

“Su estado de salud es de urgencia relativa, por lo que estarán bajo observación en el hospital civil Fray Antonio Alcalde”, detalló Alfaro.

Hay tres pacientes más, explicó el Gobernador jalisciense. “Mañana uno será trasladado vía terrestre y otro vía aérea. El tercero, por sus condiciones, no lo podemos traer, pero estaremos atentos. A ellos, a sus familias y a las víctimas de los terribles hechos de violencia del sábado pasado, todo nuestro apoyo”, finalizó.

El mandatario estatal exigió que se llegue a fondo en las investigaciones de la trifulca a fin de deslindar responsabilidades y aplicar sanciones a los agresores.

“Lo que vimos no fue un pleito normal entre porras. Coincidíamos en la mesa hace un momento y platicábamos que lo que ahí se vivió es algo que se ve diferente, pero creo que es algo que tiene que aclararse a través de las investigaciones por parte de las autoridades del estado de Querétaro”, señaló el Gobernador en conferencia de prensa.

“Lo que nosotros creemos es que sí tiene que haber una investigación que no encuentre salidas fáciles, porque lo que vimos sí da la impresión de que pueda haber otras cosas detrás y creo que en ese sentido el Gobierno de Querétaro y las autoridades correspondientes tienen una gran tarea por delante”, refirió.

Por su parte, Mauricio Kuri González, Gobernador de Querétaro, había detallado el domingo por la mañana que las 26 víctimas estaban hospitalizadas, tres en estado graves, 10 delicados y los 13 restantes sin gravedad.

El Gobernador sostuvo una entrevista en el program Despierta de Televisa, donde actualizó que hay cuatro personas en “código amarillo, que su vida no corre peligro; uno de ellos perdió el ojo, es queretano y se fue a la Ciudad de México a tratárselo de salvar, perdió el ojo, y tenemos uno que digamos sigue grave”.

No vamos a ocultar nada. Sé que las imágenes del estadio son perturbadoras y que se han difundido nombres de personas que, supuestamente, han fallecido; pero hoy confirmamos que afortunadamente están VIVAS y recibiendo atención médica. pic.twitter.com/QoPYjEwqMi — Mauricio Kuri (@makugo) March 6, 2022

“Cuando me dicen que estamos escondiendo muertos, ¿qué ganaría? Al contrario, esto me llena de indignación y rabia, lo dije, va en serio, vamos por estos inadaptados que no solo lastimaron a Querétaro sino al país”, expresó.

También, en sus redes sociales publicó un número telefónico, presumiblemente personal, en caso de que alguien tenga “otro dato veraz” sobre lo sucedido.