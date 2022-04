Sarah Jessica Parker y su esposo, el actor Matthew Broderick, dan positivo a COVID-19

Por Mark Kennedy

NUEVA YORK, 7 de abril (AP).- La obra de Broadway Plaza Suite recibió un segundo golpe. Primero Matthew Broderick dio positivo a COVID-19 y pocos días después su esposa y compañera de elenco, Sarah Jessica Parker, tuvo el mismo resultado.

Parker dio positivo el jueves y el show tuvo que ser temporalmente cancelado. Las futuras presentaciones de la obra “serán anunciadas tan pronto como sea posible”, dijeron los productores.

La producción había tratado de mantenerse a flote a pesar de la ausencia de Broderick el martes, con un suplente, pero sin ninguno de los protagonistas, que interpretan a tres parejas en tres actos en una habitación de hotel, los productores tenían pocas opciones.

News about future performances of #PlazaSuite will be announced as soon as possible. Everyone wishes Matthew and Sarah Jessica a speedy recovery. pic.twitter.com/OsO5EYCMtV

— Plaza Suite Broadway (@plazasuitebway) April 7, 2022