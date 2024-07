El Chamizal se salvó del neoliberalismo. Ahora un Alcalde de Morena lo pone en riesgo

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- Cruz Pérez Cuéllar, expanista que saltó a las filas de Morena y se reeligió como Alcalde de Ciudad Juárez en las elecciones del pasado 2 de junio obteniendo menos votos que Claudia Sheinbaum en el municipio, insiste en privatizar el Parque Público Federal El Chamizal, donado por la federación en 1987 en beneficio de las familias juarenses, el cual resistió al rayo privatizador neoliberalista implementado desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

La historia de espacio se remonta a 1848. Ese año terminó la guerra entre Estados Unidos y México con el acuerdo donde ambas naciones reconocieron los límites de sus territorios, uno de ellos, el Río Bravo. Años después, en 1852, al ser un río torrencial que atravesaba la zona plana de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, sufrió un desvió que dejó a El Chamizal al sur de El Paso, con lo que Estados Unidos se apropió de ese territorio.

En 1866, el presidente Benito Juárez comenzó el reclamo de este territorio a favor de México pero fue hasta 1911 que se instauró una comisión de arbitraje, cuya determinación fue que El Chamizal sí pertenecía a México. Estados Unidos no aceptó el resultado y no entregó dicho territorio, por lo que pasaron unos años más hasta 1963 cuando con el Presidente Adolfo López Mateos, se realizó una convención con el país vecino, cuando el Presidente era John F. Kennedy, y como resultado reconocieron que este parque era mexicano, un acuerdo que ratificó Lyndon B. Johnson en 1964.

No obstante, la entrega de El Chamizal ocurrió en 1967 y 20 años después, el Presidente Miguel de la Madrid lo donó al municipio de Ciudad Juárez para que fuera utilizado como parque público y que el ayuntamiento asegurara su protección, mejoramiento y conservación.

Hoy enfrenta un nuevo acecho, en esta ocasión por parte de un Alcalde morenista proveniente del PAN.

De acuerdo con el Frente en Defensa de El Chamizal (Fedech), desde 1987 y hasta la actualidad, las diferentes administraciones municipales han repartido el territorio de este parque en comodatos, apropiaciones y venta de espacios, generando un enorme daño a lo que consideran el principal pulmón de esa región.

Ahora, a pesar de los acuerdos a los que han llegado con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para proteger a El Chamizal y que se declare Zona de Restauración Ecológica, los integrantes del Fedech temen que las conexiones políticas y con empresarios del Alcalde Pérez Cuéllar, que ostentará ese cargo hasta 2027, echen abajo su lucha y se privatice por completo este parque de Chihuahua.

La protección de El Chamizal es ahora o nunca, insisten, pues aproximadamente el 65 por ciento de su superficie total (333 hectáreas) se encuentra privatizada a través de 17 comodatos, invasiones y una venta; una de las empresarias beneficiadas con este esquema es Alejandra de la Vega Arizpe, ex funcionaria estatal, dueña del Complejo Bravos, un estadio de fútbol universitario.

La defensa comenzó hace siete años cuando la organización Árboles en Resistencia denunció su deterioro y la intención del Gobierno de Chihuahua, dirigido entonces por Javier Corral, de crear el “Mega proyecto Chamizal” con fines turísticos, contrario al objetivo central del parque de mantenerlo público, ecológico, histórico, deportivo y de recreación.

Este proyecto fue cancelado, pero los gobiernos municipales de Ciudad Juárez no han dejado de otorgar comodatos en este espacio público, además de descuidar las áreas para justificar la intervención privada en su “restauración”. “Se conformó lo que es hoy el Frente que está constituido por diferentes agrupaciones y colectivos porque vimos que la lucha iba a ser difícil, no teníamos de nuestro lado ni al municipio ni a la Federación en ese momento”, dijo en entrevista con SinEmbargo, Leticia Chavarria, integrante del Fedech.

Fue hasta enero de 2020 que el Frente se acercó por primera vez al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante una de sus visitas a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde le denunciaron la privatización de El Chamizal. Insistieron con el mandatario federal, hasta que en diciembre de 2021 el propio López Obrador los contactó con María Luisa Albores, titular de la Semarnat, con quien tuvieron una primera reunión el 1 de febrero de 2022, donde también estuvo presente el Presidente Municipal, Cruz López Cuéllar.

En ese encuentro, todas las partes llegaron a ocho acuerdos, entre los que destacan la realización, por parte de la Secretaría, de los estudios necesarios para delimitar la superficie del parque; así como la revisión jurídica de El Chamizal. Ambos trabajos, de acuerdo con Leticia Chavarria, el municipio a través de la Coordinadora de Proyectos Especiales, Adriana Fuentes, se realizaron de manera unilateral sin la colaboración de la Semarnat ni de los ciudadanos, para favorecer a algunos comodatarios.

El tercer acuerdo era para que el Gobierno municipal tomara medidas precautorias de protección a El Chamizal, que no se otorgaran permisos, autorizaciones ni procedimiento que impactaran en el espacio, pero esto no ocurrió pues el Fedech documentó que el Alcalde Cruz Pérez Cuéllar aceleró los procesos de comodatos : “a partir de ese momento el Presidente Municipal aceleró los daños y la imparcialidad. Incluso, en la zona más hidrológica del Chamizal pretendían, aún pretenden, establecer un centro de exposiciones y convenciones por parte de un fideicomiso de empresarios, Paso del Norte”.

La construcción de este centro de exposiciones se detuvo por la intervención del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA), a nombre de la Federación y de Semarnat, que determinó que en esa zona no se debía construir por ser altamente hidrológica e inundable. Pese a esto, tras ganar las elecciones del 2 de junio, Cruz Pérez Cuéllar ha declarado que los planes de construir un centro de convenciones en Ciudad Juárez y otros proyectos inmobiliarios, continúa y que se logrará con el apoyo del gobierno entrante federal, el de Claudia Sheinbaum Pardo. a

Aunque en Ciudad Juárez la mayoría votó por la reelección de Pérez Cuéllar, lo cierto es que obtuvo menos cantidad de votos que la virtual Presidenta electa, es decir, miles de juarenses votaron por Sheinbaum pero no por él. De acuerdo con los cómputos distritales del INE, en este municipio de Chihuahua, Claudia logró el 71.77 por ciento de los sufragios (429 mil), mientras que por el Alcalde votaron 354 mil 422, el 59.5 por ciento.

LUCHA POR UNA ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Resultado de la lucha social, el Frente en Defensa de El Chamizal logró acordar con la Semarnat iniciar el proceso para declarar Área Natural Protegida a este espacio. Sin embargo, en 2023, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, sin la participación del Frente, acordó con la misma Secretaría declarar solamente 80 hectáreas pero al enterarse, los activistas exigieron que se considerara toda la superficie, las 333 hectáreas. Este fue uno de los conflictos con la dependencia federal.

Tras varias protestas, el diálogo entre el Fedech y la Semarnat se retomó. A inicios de este 2024 iniciaron el proceso para declarar a El Chamizal como Zona de Restauración Ecológica, pues debido al gran daño que existe en dos terceras partes del lugar, debe recuperarse para ser nombrada Área Natural Protegida, situación que espera suceda en 5 años: “se van a restaurar suelos, se va a reforestar para que esté en condiciones de nombrarlo como área natural protegida, esto es un proceso que va a llevar algunos años”. Sin embargo, la Fedech está a la espera primero del decreto presidencial que lo declare como Zona de Restauración Ecológica.

Luego de esto, el 20 de mayo de 2024, la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación un aviso sobre el estudio para justificar que se declara zona de restauración ecológica a El Chamizal y que la ciudadanía lo conociera. También, el 15 de junio pasado, se realizó una consulta pública en Ciudad Juárez para socializar dicho informe y que se votara por la declaración propuesta. El Fedech espera que en agosto se concrete su lucha y sea publicado el decreto presidencial, pues cuando esto pase, toda la administración del parque estará a cargo de la federación.

“Una vez saliendo el decreto ya queda en manos de la Federación y la presidencia municipal no tendrá nada qué ver. Sí tiene que intervenir en la restauración, pero los recursos son federales y no podrá tomar decisiones, y eso es lo que no quiere el presidente municipal porque seguramente tiene compromisos con empresarios y con políticos, y sabemos que está respaldado por políticos importantes. También sabemos que es de derecha, ha sido panista toda su vida aunque ahora esté en Morena”, agregó Chavarría.