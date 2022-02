Donovan Carrillo, el histórico joven mexicano que está a la conquista de Beijing 2022

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- Al ritmo de “Black Magic Woman” y “Shake It”, del músico Carlos Santana, México tuvo su representación sobre el hielo en Beijing 2022 con Donovan Carrillo, un joven de Zapopan, Jalisco, que se colocó como el primer mexicano en clasificar al programa libre de patinaje artístico.

Además de ser el primer patinador masculino de México que compite en los Juegos Olímpicos de Invierno en los últimos 30 años, Carrillo también es el único patinador latinoamericano en participar en la competencia de Pekín.

Hizo su debut en la villa olímpica en el programa corto de patinaje artístico individual masculino. Su rutina en la pista de hielo consiguió una puntuación de 79.69, lo cual lo dejó en la posición número 19 y asegurándole el pase al programa largo para competir por uno de los primeros lugares a nivel mundial en esta disciplina.

La noche del lunes (en México debido al cambio horario con China) tuvo un significado mayor para Donovan Carrillo luego de que su calificación postdebut también fuera un nuevo récord en su marca personal, que era de 73.91 puntos —anotados en el Mundial de 2021 y donde se ganó su lugar para los Olímpicos—. En un nivel intermedio, pero en una competencia menor, el joven logró en septiembre del año pasado un total de 77.48 puntos en el Clásico Internacional Estadounidense de Patinaje Artístico.

“Estoy muy contento, acabo de terminar mi presentación del programa corto y no puedo estar más orgulloso del trabajo que tenemos y que se logró en esta competencia. Estoy muy motivado para el programa largo […] Teniendo en cuenta que estamos compitiendo con los mejores patinadores de todo el mundo, sabíamos que no iba a ser sencillo, por eso mi reacción de alegría y felicidad; no pude contenerme y di estos saltos de alegría”, dijo Carrillo al finalizar su rutina, en la que lució un traje negro con dorado hecho por el diseñador mexicano Edgar Lozano, el cual incluyó alrededor de 17 mil cristales y estoperoles.