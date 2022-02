México, España y Panamá quedan fuera de la contienda por el Óscar internacional

La gran sorpresa ha llegado de la mano de Lunana: A yak in the Classroom, dirigida por Pawo Choyning Dorji, la primera cinta de Bután que opta a un Óscar.

Los Ángeles (EU), 8 de febrero (EFE).- La cinta española El buen patrón, la mexicana Noche de fuego y la panameña Plaza Catedral se quedaron fuera de la carrera al Óscar a la mejor película internacional, anunció este martes la Academia de Hollywood.

De las cinco nominadas, cuatro eran claramente favoritas: la japonesa Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi; la italiana The Hand of God (Fue la mano de Dios), de Paolo Sorrentino; la noruega The Worst Person in the World (La peor persona del mundo), de Joachim Trier, y el documental danés de animación Flee, de Jonas Poher Rasmussen.

Flee ha sido además nominado a mejor documental y a mejor película de animación, una diversificación que podría menguar sus posibilidades de conseguir una estatuilla.

Pero la gran sorpresa ha llegado de la mano de Lunana: A yak in the Classroom, dirigida por Pawo Choyning Dorji, la primera cinta de Bután que opta a un Óscar.

La inclusión de este filme ha dejado fuera a otros títulos que sí se esperaban entre los nominados, como A Hero (Un héroe), del iraní Asghar Farhadi, que ya cuenta con dos Óscar en su haber.

O a las candidatas hispanas, que estaban en la lista de quince finalistas que la Academia de Hollywood anunció en diciembre: El buen patrón, de Fernando León de Aranoa; Noches de fuego, de Tatiana Huezo, y Plaza Catedral, de Abner Benaim, que se han quedado a las puertas del Óscar.