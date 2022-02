Otra vez récord de muertes por sobredosis. Washington busca acciones de emergencia

Por Ricardo Alfonso-Zaldívar

WASHINGTON (AP).— Estados Unidos necesita una estrategia ágil y multifacética y un liderazgo a nivel de Gabinete para lidiar con la crisis de muertes por sobredosis, recomienda una comisión bipartidista del Congreso.

Con el aumento récord de muertes por sobredosis de drogas sintéticas como el fentanilo, después de que ceda la pandemia de COVID-19 vendrá una crisis debida a los opioides, probablemente en cuestión de pocos meses, dicen los expertos.

El reporte propone una estrategia dinámica. Dependería de acciones policiales y diplomáticas para cerrar las fuentes de sustancias usadas para fabricar opioides sintéticos. Ofrecería tratamiento y apoyo a adictos de manera que puedan regresar a una vida productiva. E invertiría en investigaciones para entender mejor la raíz biológica de la adicción y hallar un tratamiento adecuado.

La pandemia del coronavirus ha opacado la crisis de opioides en Estados Unidos los últimos dos años, pero el hecho de que las muertes por sobredosis superaron las 100 mil en un año atrajo la atención del público. Políticamente, leyes federales para lidiar con la crisis obtuvieron respaldo de ambos partidos, bajo las presidencias Barack Obama y Donald Trump.

El representante demócrata David Trone, copresidente de la comisión que elaboró el reporte, dijo que a su parecer todavía existe ese apoyo y que el tema se ajusta al carácter pragmático del Presidente Joe Biden.

