Fiscales de 21 estados de EU piden a Biden declarar terroristas a cárteles mexicanos

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).– Fiscales generales republicanos de 21 estados solicitaron al Presidente Joe Biden y al Secretario de Estado Antony Blinken que designen a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

En una misiva, los procuradores, todos republicanos, pidieron a la administración “ejercer el poder que le ha conferido el Congreso para tomar medidas rápidas y decisivas para abatir este mortífero azote”, pues con ello liberará recursos para enfrentar la crisis mortal de los opioides con la seriedad que merece.

En la carta expusieron que la crisis de los opioides ha afectado a todos los estados, condados, ciudades, pueblos y comunidades de los Estados Unidos. El año pasado, más de 100 mil estadounidenses murieron por sobredosis de drogas, y los opioides sintéticos como el fentanilo fueron responsables de más de la mitad.

Mexican drug cartels traffic fentanyl over our southern border every day. This is a crisis.

I'm proud to lead a coalition of 21 Attorneys General calling on Joe Biden and his administration to designate cartels as Foreign Terrorist Organizations. https://t.co/Refvt51Shz

— Jason Miyares (@JasonMiyaresVA) February 8, 2023