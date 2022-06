Moderna presentará “en las próximas semanas” datos de su vacuna adaptada a Ómicron

Madrid, 8 de junio (Europa Press).- Moderna ha anunciado que presentará “en las próximas semanas” nuevos datos sobre su vacuna bivalente contra la COVID-19, que contiene la vacuna original y una adaptada a Ómicron, con el objetivo de que se pueda utilizar esta nueva vacuna como dosis de refuerzo en otoño de este mismo año.

El director general de Moderna, Stéphane Bancel, ha detallado que confía en que esta vacuna bivalente adaptada a Ómicron “esté disponible a finales del verano”. “Estamos encantados de compartir el análisis de los datos preliminares sobre nuestra vacuna bivalente, que representa una innovación en la lucha contra la COVID-19”, ha comentado.

ANNOUNCEMENT 📢: A 50 µg booster dose of our Omicron-containing bivalent #COVID19 #booster candidate, mRNA-1273.214, demonstrated superior antibody response against the #Omicron variant one month after administration when compared to the original mRNA-1273 vaccine. Learn more 👇🏼

