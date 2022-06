Moderna inicia ensayos de Fase 3 de candidata a vacuna de ARNm contra la influenza

Madrid, 7 de junio (Europa Press).- La compañía farmacéutica Moderna ha anunciado este martes el inicio de un ensayo clínico de fase 3 para evaluar la eficacia y seguridad de su candidato a vacuna de ARNm contra la gripe.

Tras la inoculación de los primeros participantes, se espera que el ensayo incluya a unos 6 mil adultos en países del hemisferio sur, según ha informado Moderna a través de un comunicado.

Moderna ha avanzado que se está preparando “de forma proactiva” para realizar un estudio de confirmación de la eficacia de ARNm-1010 en la temporada de gripe del hemisferio norte 2022/2023 “si es necesario”. Por lo tanto, la compañía considera que la llegada de la vacuna podría acelerarse.

ANNOUNCEMENT 📢: We are proud to announce that the first participant has been dosed in the Phase 3 study of mRNA-1010, our seasonal #influenza #vaccine candidate. The trial is expected to enroll approximately 6,000 adults in Southern Hemisphere countries. https://t.co/xtuEAdAoAE pic.twitter.com/knWzIsvsv5

— Moderna (@moderna_tx) June 7, 2022