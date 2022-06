Avión militar se estrella en frontera entre Arizona y California; hay cuatro muertos

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS).- Al menos cuatro personas han muerto este miércoles tras estrellarse el avión “Osprey” del cuerpo de marines de Estados Unidos en el condado de Imperial, cerca de la frontera con Arizona, en California, Estados Unidos.

Cinco personas estaban a bordo del MV-22B Osprey cuando se ha estrellado, según un oficial de la Marina, tal y como ha recogido el canal de televisión ABC News.

Aunque por ahora los funcionarios militares no han confirmado si hay víctimas mortales, una fuente federal que ha hablado bajo condición de anonimato ha dicho que había cinco personas a bordo del helicóptero y que cuatro de ellas habrían muerto, tal y como ha recogido Los Ángeles Times.

At approximately 1225 PST, an MV-22B Osprey crashed near Glamis, CA.

We are awaiting confirmation of the status of the five Marines who were onboard the aircraft, which was stationed at MCAS Camp Pendleton with Marine Aircraft Group 39. (1/2)

