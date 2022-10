“Checo” Pérez alerta a rivales antes de GP de Japón: “Puedo ser fuerte en la carrera”

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 8 de octubre (ASMéxico).- Sergio Pérez da vuelta a la página a la sesión de clasificación para poner la mira en el Gran Premio de Japón, donde asegura que el ritmo de carrera y estrategia jugarán un papel fundamental en sus aspiraciones de este domingo. El piloto mexicano, quien largará desde el cuarto lugar, confesó que no fue su mejor qualy al no tener el ritmo suficiente para pelear por la pole position que se la terminó adjudicando Max Verstappen. Sin embargo, “Checo” mantiene sus esperanzas vivas de pelear por algo importante en la carrera y advirtió: “Puedo ser fuerte en la carrera”.

Con ligera frustración por su performance en clasificación, “Checo” compartió ante los medios sus conclusiones del sábado donde se quedó a cuatro décimas de la pole. “No fue un gran día para mí en la clasificación, pero intentaremos todo lo posible para mañana. No cambia mucho mi vida si soy tercero o cuarto, lo más importante es que tenemos un auto de carreras fuerte y podemos progresar. Tengo que empujar mañana para estar en la contienda y tengo que estar en la mezcla. Creo que puedo ser fuerte en la carrera, así que estoy deseando que llegue.” aseguró.

Respecto a lo que aconteció en la qualy, “Checo” dijo que le faltó ritmo para estar en la lucha por la pole position y confesó que el sector 1 fue la parte del circuito que más trabajo le costó. “No fue un día donde teníamos mucho ritmo para pelear por la pole. En momentos como la Q2 se veía mejor, pero luego en la Q3 no pude mejorar lo suficiente para poder pelear por la pole hoy. Al final lo importante será tener un buen ritmo mañana, nos hemos enfocado bastante en ello”

“Creo que el principal problema que tuve fue el primer sector. Igual nos hemos confundido un poco con las condiciones de ayer, ajustamos el coche, pero empezamos atrás esta mañana” puntualizó para Fox Sports.

