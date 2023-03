AMLO se reúne con miembros de la OPEP; aprueban la política energética de México

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham al-Ghais, celebró la política energética de México, que lo convierte en un miembro clave para el organismo y en el mercado mundial de gas y petróleo.

Al-Ghais advirtió que -a nivel mundial- se necesitará una inversión de unos 12.1 billones de dólares para toda la cadena de valor de los hidrocarburos de aquí a 2045, lo cual lamentó que no estén haciendo muchos países.

Durante su participación también dijo que el petróleo seguirá presente en la transición energética, ya que es necesario para cubrir la demanda creciente en tanto se busca el uso de energías limpias.

Ante las acciones que México realiza para el futuro, para Petróleos Mexicanos y la industria, así como de los trabajos ente inversionista extranjeros y el Gobierno para incrementar la refinación, el Secretario general de la OPEP aplaudió los avances del país, del que además considera que cuenta con recursos de petróleo y gas muy grandes.

Para Haitham al-Ghais, su primera visita a México es una oportunidad para conocer la industria del país, la cual iniciará con un viaje a Dos Bocas, Tabasco, para ir a la Refinería Olmeca.

HE Andres Manuel Lopez Obrador, President of Mexico, today received HE Haitham Al Ghais, OPEC Secretary General, at the National Palace in Mexico City. pic.twitter.com/3jHQBrWo9N

— OPEC (@OPECSecretariat) March 9, 2023