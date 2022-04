Conductor de porsche choca a automovilista y lo agrede junto con sus escoltas (VIDEO)

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).- Un automovilista denunció que fue agredido por el conductor de un auto Porsche y sus escoltas a la altura de La Marquesa en la carretera México-Toluca.

A través de un video difundido en redes sociales por el periodista Carlos Jiménez, se muestra que el señor de la tercera edad, conductor de un Porsche color verde, chocó y agredió a un automovilista para después huir del lugar.

Según la grabación, el Porsche golpeó a otro coche en la parte trasera. Acto seguido, cuando los conductores se detuvieron para llamar a sus aseguradoras, el señor de la tercera edad que tenía una playera blanca se bajó de su automóvil verde y junto con sus escoltas comenzó a agredir al otro conductor.

“DENUNCIAN al LOCO del PORSCHE con ESCOLTAS. El hombre agredido por este sujeto ya presentó su denuncia. El sujeto lo chocó en la México-Toluca, y huyó. Ya con sus ESCOLTAS, bajó y así pateo, insultó, amenazó…”, expresó Jiménez en su cuneta de Twitter.

La víctima narra los hechos y opta por no bajarse del automóvil mientras el otro conductor patea su puerta, golpea su parabrisas y hace señas obscenas con las manos.

El agresor siempre estuvo acompañado por sus escoltas, quienes no hicieron nada por detenerlo, incluso se acercaron de forma amenazante.

Asimismo, la víctima relató que además del golpe en la parte trasera, su puerta habría quedado abollada. Y aunque intentaron llamar al seguro, los agresores no quisieron.

“¿Qué es esto? Me vine a desayunar a La Marquesa y un GT3R venía corriendo y me da un llegue atrás. Está grabe y grabe, le hablo al seguro y punto. Creo que ya hasta me abolló la puerta y lo tengo aquí grabado”, se escucha decir a la víctima en el video.