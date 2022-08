Taiwán inicia simulacro de artillería con fuego real en medio de tensiones con China

TAIPEI, 9 Ago. (EuropaPress).- El Ministerio de Defensa de Taiwán ha anunciado este martes que llevará a cabo ejercicios programados de artillería con fuego real en medio de las actuales maniobras militares de China en torno a la isla tras la creciente tensión desatada por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

El ejercicio de artillería con munición real, conocido como simulacro ‘Tien Lei’, fue anunciado a finales de julio y tiene como fin simular la defensa de Taiwán contra un ataque del Ejército Popular de Liberación de China.

El simulacro se llevará a cabo el martes y el jueves de esta semana y estaba anteriormente previsto como parte de los ejercicios anuales del país, aunque llega en medio de una escalada de tensiones en el estrecho de Taiwán.

13 PLAN vessels and 39 PLA aircraft around our surrounding region were detected today (August 8, 2022) until 1700(GMT+8). #ROCArmedForces have monitored the situation and responded to these activities with aircraft in CAP, naval vessels, and land-based missile systems. pic.twitter.com/4KpyfDz0hx

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 8, 2022